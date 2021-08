Sonia Bruganelli nella bufera, sui social l’attacco è violentissimo “quasi quasi rimpiango …”

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 molto seguito ed apprezzato. Chi saranno i nuovi protagonisti? Ad oggi sono ancora pochi i nomi ‘ufficiali’ rivelati e tra questi vi troviamo quello di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe annunciate come le nuove opinioniste del programma al posto di Pupo e Antonella Elia. Una scelta questa che non sembrerebbe essere piaciuta ad alcuni telespettatori che nelle scorse ore hanno rivolto delle pesanti critiche nei confronti della Bruganelli. Ma, per quale motivo?

Sonia Bruganelli travolta dalle critiche

Sono diverse settimane che si parla delle nuove opinioniste del Grande Fratello Vip ovvero di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Quelle che però erano delle semplici indiscrezioni e gossip oggi sono delle notizie ufficiali. La pagina del Grande Fratello ha infatti condiviso le foto delle due donne annunciando ufficialmente che saranno loro a ricoprire il ruolo di opinioniste. L’immagine in questione è stata ricondivisa, sul suo profilo social, da Sonia Bruganelli e molti followers non hanno perso l’occasione per commentare negativamente rivolgendo alla donna delle pesanti critiche e accuse.

I commenti dei followers

Sonia Bruganelli è una bella donna conosciuta in particolar modo per essere la moglie di uno dei più importanti ed apprezzati presentatori italiani ovvero Paolo Bonolis. Molti utenti hanno quindi pensato che sia questo l’unico motivo per cui la donna sia stata scelta come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip e non hanno perso l’occasione per scriverlo tra i vari commenti.

Critiche per la moglie di Paolo accusata di essere “raccomandata”

“Non la sopporto, quasi quasi rimpiango Antonella Elia”, avrebbe scritto un utente. Ed ancora “Si trova lì solo perché è la moglie di Paolo Bonolis. Vedremo di che pasta è fatta”. Sembra che qualcun altro abbia parlato di raccomandazioni e dunque del fatto che Sonia sia stata scelta solo per essere la moglie di Paolo Bonolis.“Praticamente una mezza sconosciuta, piazzata lì dal marito. Antipaticissima”, questo quanto scritto ancora da un altro utente. Insomma, sembrerebbe che questa scelta del GFVip non sia stata proprio condivisa almeno per il momento, visto l’enorme mole di critiche giunte sulla Bruganelli. Dovrà essere lei brava a catturarsi l’amore dei telespettatori italiani e chi lo sa, magari questo potrebbe essere finalmente il momento giusto per farsi conoscere ed apprezzare una volta per tutte.