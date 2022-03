Sonia Bruganelli odia Miriana per colpa di Paolo Bonolis, Ecco cosa c’è stato tra i due. Lo scoop bomba

Che Sonia Bruganelli non sopporti Miriana Trevisan si è compreso ormai da tempo, ma probabilmente dietro questa antipatia si nasconde anche un passato della concorrente con Paolo Bonolis. L’opinionista del Grande Fratello Vip è la moglie del conduttore più amato della Mediaset, e non perde occasione per ricordarlo. La parola Paolo è sempre sulla punta delle sue labbra e la donna ne va molto fiera. E’ chiaro che è sempre pronta a difenderlo dalle critiche, ma allo stesso tempo è anche chiaro che non ha la sua stessa ironia. Anzi, spesso le sue affermazioni diventano anche offensive.

Paolo Bonolis è famoso per riuscire a essere completamente scorretto politicamente ma simpatico al punto che siamo tutti disposti a perdonarlo. Sonia Bruganelli non ha la stessa qualità di suo marito e al Grande Fratello Vip si è ritrovata ad offendere più di una volta delle concorrenti. Sin dal primo momento nel reality ha mostrato apertamente la sua simpatia per la fazione Soleil Sorge/Katia Ricciarelli. Questo l’ha portata a criticare più di una volta Miriana Trevisan, acerrima nemica delle due donne, ma ultimamente le sue parole sono andate troppo oltre, al punto da far pensare che tra le due ci sia anche antico astio.

Tutto è successo durante una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, in cui c’è stato l’ennesimo chiarimento tra le nemiche. Miriana Trevisan ha voluto ricordare al pubblico del reality la sua gentilezza nei confronti di Katia Ricciarelli e soprattutto la sua disponibilità nell’aiutarla nelle faccende domestiche per evitarle sforzi, dal momento che la cantante è di età avanzata. Queste parole hanno scatenato la rabbia di Sonia Bruganelli, che ha fatto notare come l’età sia appunto un punto debole per la lirica, che ha sempre mostrato rabbia nei confronti di chi le dava della vecchia.

“Miriana non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia che, dopo cinque mesi, è evidente che ha una sua fragilità che è quella dell’età, a dire che è anziana e che l’hai aiutata in quanto anziana. Se dopo cinque mesi sai che una persona ha un punto debole, perché continui a punzecchiarla e poi dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola”. Parole molto dure quelle di Sonia Bruganelli nei confronti di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. Anche quando la concorrente ha cercato di replicare, l’opinionista non le ha dato modo interrompendola bruscamente.

“Non ti mettere a piagnucolare, mi dai fastidio. Hai una voce piagnucolosa, mi dai fastidio” è esplosa Sonia Bruganelli lasciando tutti interdetti e una Miriana Trevisan senza parole. Una antipatia che va evidentemente al di la della sua partecipazione al Grande Fratello Vip e che ha spinto gli amanti del gossip ad andarne a ricercare le origini nel passato. Passato che subito va a ricollegarsi a Paolo Bonolis e a un’intervista in cui la show girl parlò della sua collaborazione con il presentatore: “E’ un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio. Ma alcune volte è un po’.. Vabbè meglio lasciar stare, altrimenti entro in una polemica delle mie”.

