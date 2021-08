sonia-bruganelli-posta-una-foto-e-dice-“a-estremi-mali-…”-questa-volta-nessun-hater-commenta-ma-solo-complimenti-da-tutti

Sonia Bruganelli, costantemente, posta foto sui suoi social, i suoi follower commentano e, molto spesso, anzi quasi sempre, gli haters l’attaccano. Lei si è abituata ad essere sempre nel mirino del popolo del web ma non per questo ha mai cambiato il suo modo di essere anzi, a volte, pare che si diverta molto a provocare e a stuzzicare e i suoi follower che ci cascano sempre. Qualche giorno fa, la moglie di Paolo Bonolis, prossima opinionista al grande fratello vip, ha postato una foto di sua figlia Silvia mentre è in un momento di difficoltà a causa dei suoi problemi con la deambulazione e ha spiegato, in toni molto duri, che gli agi di cui si circonda, spesso, servono a rendere più semplice la vita alla figlia e poi ha anche chiesto, provocatoriamente chi, potendo, non ne usufruirebbe.

Sonia Bruganelli posta una foto e nessuno l’attacca ma riceve solo complimenti e belle parole da tutti

Sonia Bruganelli ha postato una foto di una bottiglietta di Caffè Borghetti vicino ad una tazza di latte e ha aggiunto la seguente didascalia “A mali estremi… (finite capsule) estremi rimedi” e poi di seguito l’hastag #caffeborghetti.

La reazione del popolo del web

Dopo il post con annessa foto che ha mostrato la tavola per la colazione come era apparecchiata la tavola a casa Bonolis, il popolo del web, a differenza di tutte le altre volte, ha solo apprezzato la scelta e tantissimi sono stati i complimenti.

C’è chi ha scritto: “Caffè Borghetti lo amo”, o anche: “a mali estremi si fa quello che si può, comunque è buono ed è una vita che c’è”.

E c’è pure chi ha scherzato su apprezzando molto l’idea di non perdersi e trovare subito una soluzione pratica: “Quando si dice spirito di adattamento” e anche: “Come sapersi districare in maniera efficiente”. Qualcuno, addirittura, le ha scritto: “Signora @soniabrugi sarei partito da Roma per portarle le cialde. Un grande saluto a lei e alla sua magnifica famiglia”.

Insomma, solo belle parole e belle frasi che hanno capovolto l’atteggiamento che, fini ad ora i follower hanno sempre riservato a Lady Bonolis. Forse, ha fatto molto pensare la foto della ragazza e la difficoltà e il dolore che ha colpito la famiglia di Sonia Bruganelli, dolore che nessun conto in banca può sanare.