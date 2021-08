sonia-bruganelli,-posta-una-foto-e-il-web-la-applaude

Conosciamo tutti Sonia Bruganelli per essere la nota moglie di Paolo Bonolis, il conduttore più amato di sempre. Ad ogni modo, sembrerebbe che di lei in questi giorni se ne stia parlando ancora di più per il fatto che è stata ufficializzata come la prossima opinionista del reality di Canale 5, ovvero il Grande Fratello vip. La donna infatti siederà al fianco di Adriana Volpe e sarà per lei la prima volta visto che di solito o almeno fino ad oggi è stata dietro le quinte.

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande fratello vip

C’è grande attesa quindi per l’inizio di questa nuova avventura per lei e di conseguenza anche per i suoi fan. Bisogna anche dire che Sonia Bruganelli in questi ultimi anni è stata una delle protagoniste indiscusse del web, visto che in diverse occasioni è stata anche parecchio criticata e accusata di ostentare la propria ricchezza. Lei comunque ha sempre dimostrato di essere una donna di polso e soprattutto molto determinata e che certamente non si lascia abbattere dalle critiche mosse dagli haters.

La moglie di Paolo Bonolis ha condiviso una pratica che fa al mattino con i suoi follower

Sembra proprio che in questi giorni Sonia ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per condividere proprio con i suoi follower una pratica che fa non appena si sveglia al mattino. Ma di cosa si tratta? Sembrerebbe che la moglie di Paolo Bonolis cerchi di iniziare le sue giornate proprio nella maniera giusta ed ha voluto condividere questo momento con le persone che la seguono con tanto affetto. L’opinionista del Grande Fratello vip di quest’anno quindi ha fatto bene intendere che ama tenersi in forma ed a partire dalla colazione non vuole di certo esagerare con le calorie.

La colazione dei campioni, ultimi giorni di vacanza e poi GF Vip

Per questo ha pubblicato la fotografia della tipica colazione che lei stessa ha chiamato “La colazione dei campioni”. Questo proprio quanto scritto da lei nella didascalia della sua storia facendo ben vedere come abbia preferito ai grassi e zuccheri una colazione super light. In questa storia che la Bruganelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha davanti ai suoi occhi una tazza di latte con i cereali, ma si intravede anche lo yogurt greco che sicuramente è più indicato quando si è a dieta ed ha un sapore anche più acido. Inoltre, per chi non lo sapesse questo tipo di yogurt è particolarmente ricco di carboidrati e di proteine. Insomma, sembra che Sonia Bruganelli si stia particolarmente mettendo in forma in vista proprio dell’inizio di questa nuova avventura al Grande Fratello vip. Intanto però si sta godendo qualche altro giorno di vacanza insieme alla sua famiglia e ovviamente insieme a Paolo ed ai suoi figli.