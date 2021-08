sonia-bruganelli-posta-una-foto-e-il-web-si-rivolta-“ti-devi-vergognare”

Sonia Bruganelli non ha pace e, pare, anche che non ne voglia. Perché ogni sua foto, ogni suo post pare una provocazione verso chi non aspetta altro che criticarla. E lei, incurante delle reazioni che provoca quasi sempre di odio nei suoi confronti, continua con la stessa linea di condotta non facendo mai un passo indietro, anzi, tutt’al più, uno sempre più avanti. E se non bastava postare foto di gioielli favolosi, di resort di lusso e di aerei privati, con l’ultima foto si è davvero superata.

La foto postata da Sonia Bruganelli fa andare fuori di testa il popolo del web

L’ultima trovata di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e futura opinionista di Il grande fratello vip che dal prossimo autunno sarà ancora per una anno condotto da Alfonso Signorini, è stata quella di postare una foto mentre firma il contratto appunto del ruolo di opinionista de Il grande fratello vip, vicino a Roberto Imbriale e, nello stesso tempo, ai suoi piedi c’è l’estetista intenta prendersi cura delle sue estremità.

La foto voleva essere ironica e anche simpatica, infatti la didascalia che ha aggiunto la Bruganelli recita : “Ho imparato ad ottimizzare il tempo”. E poi c’è anche un ringraziamento per l’estetista.

Ma la valanga di offese e critiche che ha scatenato è stata incredibile e, c’è da scommetterci, che la Bruganelli le avesse anche già messe in conto.

La reazione del popolo del web

Le critiche non si sono fatte attendere e i soliti haters hanno commentato inferociti l’ennesimo scatto con frasi del tipo: “Che brutta foto, sei imbarazzante”.

Oppure c’è chi ha scritto: “Prova a farlo in ufficio mentre nella stanza vicina c’è il capo”,, ma anche chi ha ritenuto di dover scrivere: “Incommentabile” o anche il solito epiteto che le viene affibbiato la maggior parte delle volte: “Snob”.

Come accade sempre, c’è stato anche chi l’ha difesa, l’ha anche compresa, ha condiviso il modo di fare e si è complimentata con lei per come organizza la sua vita.

Ma Sonia Bruganelli resta indifferente a tutte le critiche e, se qualche volta risponde come ha fatto recentemente postando una foto della figlia Silvia che ha qualche problema di deambulazione, per la maggior parte dei casi provoca ma poi resta in silenzio e si gode lo spettacolo di chi l’attacca senza, in realtà, sapere nulla della sua vita.