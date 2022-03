sonia-bruganelli:-“potrei-tornare-al-gf-vip-solo-a-condizione-che-…”

Sonia Bruganelli da diversi mesi è l’opinionista del Grande fratello vip al fianco di Adriana Volpe con la quale sembra che non sia andata proprio d’accordo in questi mesi. Ebbene, il reality sembra stia volgendo ormai alla fine, mancano pochi giorni alla fine del programma ed inevitabilmente si parla già della prossima edizione. Mentre nei giorni scorsi la moglie di Paolo Bonolis aveva fatto intendere di non essere interessata alla partecipazione per la prossima edizione del reality, adesso le cose sembrano essere cambiate. In qualche modo l’opinionista sembra aver aperto la possibilità di poter prendere parte al reality il prossimo anno ma solo ad una condizione. Ma cosa ha dichiarato?

Sonia Bruganelli ci ripensa per il suo ruolo di opinionista per il prossimo anno

Sonia Bruganelli nelle scorse settimane sembra avesse rilasciato delle importanti dichiarazioni parlando del fatto che non avrebbe di certo accettato un nuovo incarico per il prossimo anno, qualora la produzione del reality le avesse chiesto di tornare come opinionista. Adesso però le cose sembrano essere cambiate. Nel corso di un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, la nota produttrice sembra aver fatto intendere di aver cambiato idea. La Bruganelli avrebbe detto di essere pronta ad accettare una proposta del Grande Fratello e disposta a tornare ma soltanto ad una condizione, ovvero essere la sola opinionista.

Le parole della moglie di Paolo Bonolis

“Non capisco perché [Adriana Volpe, ndr] si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro.A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che… […] Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”. Questo quanto dichiarato dalla opinionista. Nel corso dell’intervista la moglie di Paolo Bonolis avrebbe anche parlato di questi mesi facendo un bilancio di quella che è stata la sua esperienza.

Il bilancio di questa prima esperienza al Gf vip

“E’ un bilancio molto positivo. E’ stata un’esperienza nuova, divertente e impegnativa. E’ un programma molto seguito e non immaginavo che potesse portarmi tutta questa popolarità. Ci sono persone che sono addirittura andate e ripescare foto di quando ero bambina. Sono meccanismi che avevo vissuto fino a questo momento per interposta persona. Anche gli insulti sono diventati più carini“. Questo quanto dichiarato dalla Bruganelli. Ed ancora “Io concorrente? Assolutamente no. Non c’entrerei adesso ma non sarei entrata nemmeno prima. Non riuscirei a stare lontana dai miei affetti. Poi sarebbe nel mio caso un suicidio annunciato visto che mi nominerebbero subito. Non ce la farei a condividere un’intimità forzata con altre persone. Forse se me lo avessero proposto a 20 anni ci avrei fatto un pensierino. Penso che sia un’esperienza faticosa non solo per chi si trova dentro la casa ma anche per chi è fuori soprattutto oggi che sui social i commenti cattivi si sprecano e i toni sono esasperati”.