sonia-bruganelli-su-miriana:-“miriana-?-lo-dico-sempre-ai-miei-figli-…”

Sonia Bruganelli, nel ruolo di opinionista al Grande fratello vip, è sempre molto schietta e sincera e ha una sua opinione ben chiara su ognuno dei concorrenti del programma. C’è chi le piace di più, chi di meno e in entrambi i casi non nasconde mai il suo pensiero.

Sonia Bruganelli contro Miriana Trevisan: “Non è vero che non mi piace però le persone piagnone non le sopporto”

Sonia Bruganelli ha espresso il suo parere su Miriana Trevisan che non è stato molto bello e, quando nella puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini ha messe una di fronte l’altra Solei e la Trevisan che non sono mai andate d’accordo, la Bruganelli, che da sempre fa il tifo per Soleil ha continuato a parteggiare per lei e sui social l’hanno attacata dicendo che lei ce l’ha su con la Trevisan.

La Bruganelli ha risposto: ““Miriana non mi è mai piaciuta. Ha esagerato sulla cosa di Soleil perchè ha detto che l’aveva minacciata”.

E poi ha continuato a spiegare il suo punto di vista: “E’ un po’ piagnona. E’ quello che dico sempre ai miei figli. La cosa peggiore è piagnucolare e lamentarsi, ma si vede che al pubblico piace. A me personalmente non piace, ma non è una novità tanto che piace tantissimo alla mia collega. Poi c’è una cosa stranissimo: il pubblico l’aveva fatta fuori e quattro giorni dopo era la più amata. Avete problemi voi perchè vi assicuro che i voti sono veri”.

Ma poi la Bruganelli, come un fiume in piena ha contionuato: “E’ più facile essere come Miriana piuttosto che come Soleil perchè essere come Soleil devi avere una personalità anche un po’ borderline”. Poi i follower le hanno fatto notare che la Volpe in puntata le aveva tolto la parola e lei aveva reagito molti male e la Bruganelli quasi a giustificarsi ha detto: “Purtroppo mi si è chiusa la vena…”

Sonia Bruganelli ha subito un lutto

Qualche giorno fa Sonia Bruganelli sui social ha voluto dare un saluto ad un caro amico del padre,m il dottor Pier Francesco Francesco che è morto all’età di 64 anni e ha scritto così: “Da oggi papà avrai un amico in più lì su con te. A noi qui giù lui mancherà tanto… #doctorlaser per gli altri, per noi solo FRANCESCO”.