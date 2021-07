sonia-bruganelli-una-furia-sui-social-“ma-cosa-…”

Sonia Bruganelli ci ha abituati ai suoi post, alle sue foto e alle sue uscite sui social sempre molto frizzanti che testimoniano il suo stile di vita e, soprattutto, il suo tenore e, anche se quasi sempre viene attaccata e criticata, non ha mai cambiato la sua linea di comportamento. Lei, che si dimostra sempre molto sicura di sé, si sente fiera del suo modo di essere e non ha mai capito chi la critica solo perchè è una donna che lavora e che può permettersi di vivere nel lusso. Invece, il popolo del web la attacca molto, non tanto per come vive ma perchè ostenta la sua ricchezza e il suo agio quando, a detta di molti, potrebbe vivere in un modo più riservato.

Sonia Bruganelli attaccata sui social per aver postato un video che la riprende a bordo del suo aereo privato

Sonia Bruganelli e tutta la sua famiglia è solita andare in vacanza a Formentera sempre a bordo di un aereo privato e, anche quest’anno, non ha fatto eccezione.

E così su Instagram ha postato un video insieme al suo amico Gabriele Parpiglia mentre, a bordo dell’aereo privato sono diretti a Formentera. Nel video si sente la sua voce che dice a Parpiglia che si trova vicino ad una tavola imbandita: “Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi…”. Questa frase ha scatenato una bufera e la Bruganelli, come al solito, è stata attaccata e massacrata per il suo essere così snob.

La reazione di Sonia Bruganelli agli attacchi sul web

Dopo essere stata tanto attaccata, Sonia Bruganelli che di solito non risponde mai, questa volta ha detto: “Ma ha ancora un senso con questa polemica gratuita dell’aereo privato?”

E poi: “L’aereo mica me lo paga lo Stato … Non lo uso a spese dei cittadini…”

E poi, ancora: “Se ci porto i miei amici e Gabriele Parpiglia si esalta…A voi cosa interessa?”

Sonia Bruganelli dal prossimo autunno sarà una delle due opinioniste, accanto ad Adriana Volpe, del Grande fratello vip presentato e condotto da Alfonso Signorini. Signorini l’ha voluta dopo che lei aveva chiesto di prendere come concorrente all’interno della casa suo figlio Davide avuto da Paolo Bonolis che è un appassionato del programma. La Bruganelli, infatti, ha sempre detto che il figlio non si perde mai una puntata della trasmissione e che gli piacerebbe tantissimo partecipare. Ma Davide non è ancora maggiorenne e non può entrare nella casa e così Signorini si è comunque assicurato un altro componente della famiglia Bonolis e cioè Sonia Bruganelli.