Sonia Lorenzini, duro sfogo: “C’è un limite a tutto e sono stanca”

Sonia Lorenzini fa una confessione: “La mia colpa è lavorare su Instagram”

Sonia Lorenzini, da poco reduce dall’esperienza al GF Vip, nelle ultime ore si é lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram dopo l’ennesimo messaggio colmo di offese che le è arrivato, arrivando a minacciare conseguenze penali. Sonia Lorenzini, come tanti altri influencer, é spesso soggetta a tante critiche anche se, purtroppo, molte persone non sanno distinguere le critiche da offese anche molto gravi, motivo per cui la Lorenzini si è lasciata andare ad uno sfogo quasi esasperato: “Io credo ci sia un limite a tutto e personalmente sono stanca di avere a che fare con persone di un determinato genere, e la mia unica colpa sarebbe quella di lavorare con la mia pagina Instagram”.



Sonia Lorenzini innervosita per gli insulti: “Come fate?”

Il motivo per cui Sonia Lorenzini ha pubblicato delle storie Instagram in cui si é sfogata è da ricercare in un messaggio, evidentemente non l’unico ricevuto, nel quale chi scrive arriva ad offendere gratuitamente e addirittura ad augurare la morte, mettendo in atto sicuramente un meccanismo molto macabro. “Come fate solo a pensare tanto male?” ha dichiarato sorpresa e dispiaciuta Sonia Lorenzini, che poi non é riuscita a trattenersi e ha proseguito imperterrita: “Sono pure stanca anche di essere diplomatica e rispondere in qualche modo educatamente fino a che mi é permesso, ma scusate: fate cag**e”.

Sonia Lorenzini colpita dalle offese: non é la prima volta

Sonia Lorenzini, sin dall’inizio della sua carriera come influencer, ha dovuto confrontarsi con molte critiche e, purtroppo, molte offese, tant’é che quello che pubblicato nelle ultime ore non é il primo sfogo della ragazza. Già dopo la sua esperienza al GF Vip, infatti, Sonia Lorenzini si era detta stanca sia psicologicamente che fisicamente per la spossatezza derivata dal programma, ma anche per la cattiveria a cui era esposta. Sonia, che di recente ha annunciato di star lavorando a nuovi progetti, sembra intenzionata a prendere tutti i provvedimenti nel caso, nella speranza che determinati atteggiamenti vadano sempre di più a diminuire.

