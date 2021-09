sonia-lorenzini-svela:-“ho-ansia”.-le-sue-condizioni-di-salute-dopo-il-ricovero

Sonia Lorenzini dopo i problemi di salute: “Devo fare degli accertamenti”

Sonia Lorenzini è tornata ad essere pienamente attiva sui social dopo aver causato un forte spavento sia ai fan che a sé stessa: di recente, infatti, l’influencer ha avuto una grave reazione allergica forse a causa di un farmaco che aveva assunto, tanto da dover correre all’ospedale dopo aver rischiato uno shock anafilattico. Ritornata su Instagram, la Lorenzini ha con la sua solita verve ironizzata sul suo aspetto durante quei momenti concitati, e poi ha rivelato ai fan un retroscena: “La settimana prossima devo fare degli accertamenti poi vi racconto tutto, ho avuto un po’ d’ansia per questa situazione onestamente“.

Sonia Lorenzini ammette sinceramente: “Non sono stati dei giorni bellissimi”

Come detto, per Sonia Lorenzini ci sono stati degli attimi di spavento non da poco, causati da una reazione allergica forse ad un farmaco la quale ne ha minato la salute costringendola ad andare in ospedale e a dover fare degli accertamenti. Attraverso le sue storie Instagram ha voluto rassicurare i fan circa il suo stato di salute attuale, raccontando: “Inutile dirvi che non sono stati dei giorni bellissimi, ho combattuto contro il mio stato di salute ma anche per la mia salute, e po vi racconterò tutto quello che è successo che secondo me rasenta la follia”.

Sonia Lorenzini si prende in giro: “Cominciavo a piacermi”

Sonia Lorenzini ha avuto una reazione allergica intensa che le ha provocato forti gonfiori facciali, e dopo esser tornata attiva sui social e dopo aver superato la sua condizione, la Lorenzini ha voluto prendersi un pò in giro con la sua solita ironia, affermando: “Devo dire che quasi stavo cominciando comunque a piacermi con quella faccia tumefatta e gonfia come un pallone. Praticamente se mi tagliavi una gamba prendevo il volo per il contrappeso”.

Ciniglio Ainis Raffaele

