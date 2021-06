sono-iniziate-le-riprese-di-willow,-la-serie-tratta-dal-film-cult-di-ron-howard

Uscito nel 1988, tornerà presto in una versione a episodi. Il set è stato inaugurato in questi giorni nel Galles. Confermata la presenza dello storico protagonista Warwick Davis accanto alle new entry

Ricordate Willow? Il fantasy di Ron Howard, ideato in origine da George Lucas, è uscito nel 1988 e vedeva come protagonisti Warwick Davis e Val Kilmer. Presentato al Festival di Cannes, ha vinto diversi riconoscimenti e ha lasciato il segno per l’uso di tecniche innovative tra le quali il morphing digitale, per la prima volta applicato a un lungometraggio. È divenuto, in poche parole, un piccolo cult e, anche se in Italia la sua notorietà non è pari a quella che ha altrove, sono ancora molti i fan che ne apprezzano la storia e la realizzazione. Questi stessi fan saranno, dunque, contenti di sapere che sono ufficialmente iniziate le riprese della serie Disney+ che fungerà da sequel al film.

Secondo alcune fonti, appunto, sono in corso di svolgimento a Bridgend, una località del Galles, il che farebbe pensare a un ritorno alle location già viste nella pellicola originale, che era stata girata nella cava di Dinorwic. Sul set sarebbe stato visto anche lo stesso Davis, che ritornerà quindi nei panni di Willow Ufgood, il contadino di un villaggio di nani chiamati Nelwyn che nella storia iniziale deve prendersi cura di una bimba, Elora Danan, destinata a sconfiggere il dominio della malvagia strega Bavmorda.

Non è ancora chiaro, però, quale sarà la trama della serie, anche se gli eventi dovrebbero comunque essere collocati anni dopo quelli raccontati nel film. Si pensa che parecchi dettagli saranno tratti da La luna d’ombra. Cronache della guerra dell’ombra, una trilogia di racconti firmati da Geroge Lucas insieme al grande scrittore di fumetti Chris Claremont e incentrati sulla giovinezza di Elora. Nel frattempo, comunque, sono stati già annunciati i nuovi personaggi – la principessa Kit, l’apprendista cavaliere Jade, la cuoca Dove e il ladro Boorman –, che si uniranno per recuperare il fratello scomparso di Kit. Il debutto della serie Willow è previsto nel corso del 2022 su Disney+.