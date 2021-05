“sono-la-prova-evidente”,-giulia-de-lellis-lo-dimostra-a-tutti:-che-lezione-per-la-tv!

L’autrice ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne spiazza tutti con una rivelazione da non credere: ne sia esempio per chiunque!

Conosciuta da tutti come una delle superstar dello spettacolo all’italiana, l’autrice di libri ed ex corteggiatrice, Giulia De Lellis. Celebre nei vari salotti televisivi a parlare di gossip e amore, stavolta è stata d’esempio per tutti coloro che di fronte alla tv restano scettici.

La De Lellis è uscita allo scoperto dopo tanto tempo e con una novità assoluta in Italia. Lei ha attinto direttamente dal marchio televisivo di UK television per consigliare all’Italia di far capire il valore di un concetto molto importante nella vita di ognuno di noi.

L’esperienza di Uomini e Donne per lei è stata davvero una vetrina importante. Ora è tra le ragazze più apprezzate a livello di ascolti sui social e in tv. D’altronde, Giulia ha sempre dichiarato che la tv al contrario di come molti pensano, la appaga e non poco

La rivelazione dell’autrice romana spiazza gli scettici del piccolo schermo

Un’uscita elegante e costruttiva da parte della scrittrice e autrice romana, Giulia De Lellis, che ha fatto delle sue esperienze televisive, a partire da Uomini e Donne, un esempio di virtù e celebrità.

Con il passare del tempo, molti telespettatori e scettici del piccolo schermo hanno colto quasi sempre l’aspetto di un tornaconto personale, per cast e addetti. Questa tipologia di concezione ha portato alcuni a dare un limite alle emozioni durante un reality show, soprattutto in ambito sentimentale.

Tutto falso! Garantisce Giulia De Lellis che afferma con convinzione

Io sono la prova evidente che l’amore in tv è possibile. Basta semplicemente non vivere l’esperienza pensando di diventare famosi e il gioco è fatto! Prendete me, io cerco sempre di non farmi travolgere dalle critiche

Dunque, una vera e propria lezione in tv che cancella le possibilità di scetticismo e le individualità, durante le esperienze. Ecco dunque che il ritorno di Giulia davanti ai propri fan si materializza con un suggerimento che fa al caso dell’amore a 360 gradi.

Si tratta di un docu-reality, di produzione della Gran Bretagna e dal titolo “Love Island“, che condurrà e dimostrerà a tutti la sincerità e l’energia dei partecipanti.