sono-state-emesse-le-condanne-del-processo-sull’ex-ilva-di-taranto

Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori degli impianti, sono stati condannati in primo grado a 22 e 20 anni di carcere

Ilva, Taranto (Foto: Mafe de Baggis/CC)

Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell’ex Ilva di Taranto, sono stati condannati rispettivamente a 22 e 20 anni di reclusione per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di Assise di Taranto, a conclusione del primo grado di giudizio in merito al processo “Ambiente svenduto”, relativo alla gestione dello stabilimento siderurgico pugliese da parte del gruppo Riva tra il 1995 e il 2013.

Il processo ha coinvolto 47 imputati, tra i quali anche l’ex presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, condannato a 3 anni e mezzo di carcere. Vendola è stato accusato di concussione aggravata per aver fatto pressioni su Giorgio Assennato, direttore generale di Arpa Puglia (l’Agenzia per l’ambiente), affinché modificasse i risultati delle analisi relative alle emissioni dell’acciaieria. Secondo l’accusa l’ex leader di Sinistra ecologia e libertà avrebbe minacciato di non confermare l’incarico di Assennato, se non avesse ridotto i livelli di sostanze nocive riportati in una nota di Arpa sulla qualità dell’aria di Taranto, in cui si chiedeva una riduzione del ciclo produttivo dell’ex Ilva. Vendola, riporta il Sole 24 ore, ha dichiarato che farà ricorso in appello, sostenendo di essere estraneo ai fatti.

Giorgio Assennato è stato invece condannato a 2 anni per favoreggiamento, mentre anche l’ex presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido, è stato condannato a 3 anni per concussione. Quindici anni per Lorenzo Liberti, ex consulente della Procura, con l’accusa di aver accettato 100mila euro di tangente per modificare una perizia e 4 anni ad Adolfo Buffo, ex direttore dell’impianto siderurgico e attuale direttore generale di Acciaierie Italia (la società gestita dal colosso dell’acciaio ArcelorMittal e Invitalia che controlla l’ex Ilva). Altri 21 anni a testa anche a Girolamo Archinà, ex responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo Riva, e a Luigi Capogrosso, altro ex direttore dello stabilimento. È stato invece assolto l’ex presidente del consiglio di amministrazione delle acciaierie, Bruno Ferrante, per il quale l’accusa aveva chiesto 17 anni.

La Corte d’Assise di Taranto ha anche disposto la confisca degli impianti cosiddetti “a caldo” dell’ex Ilva, che però resteranno attivi fino al giudizio della Cassazione. Per impianti “a caldo” si intendono i parchi minerari, altiforni, acciaierie e altre aree di lavorazione di gas e metalli. È da notare come il dissequestro sia stato indicato quale “condizione sospensiva” per il passaggio di proprietà ad Acciaierie Italia. Questo significa che se la Corte di Cassazione dovesse confermarne il sequestro, il contratto con ArcelorMittal e Invitalia potrebbe saltare. A conclusione della sentenza la presidente della Corte, Stefania D’Errico, ha anche disposto diversi ordini di risarcimento provvisori per le persone coinvolte dai danni ambientali causati dall’ex Ilva.