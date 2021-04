Sonos Roam, portatile con qualità

Compatto, facile da utilizzare e resistente a polvere e acqua, il nuovo altoparlante portatile dell’azienda americana è compatibile con il suo ecosistema, ma aperto alle gite fuori porta. Ecco il nostro test

Sonos segue il trend degli speaker portatili e lo fa senza dimenticare lo stile, oltre alla compatibilità con il suo celebre ecosistema e le relative funzioni. Roam (179 euro) colpisce per il design ricercato, la forma squadrata, il peso minimo (430 grammi) e le dimensioni compatte (168 x 62 x 60 mm). È disponibile in due colori (bianco o nero) e può essere utilizzato in casa dove si collega facilmente alla rete wi-fi, ma anche in viaggio o in ambiente outdoor, per esempio per una gita in bici, in modalità bluetooth.

La forma triangolare permette una comoda impugnatura e il trasporto, e rende Roam facilmente collocabile per l’ascolto in diversi ambiti della casa, in spazi ristretti o su superfici poco stabili. Il nuovo Sonos resiste alla polvere ed è impermeabile (standard IP67, perfetto in caso di giornate di pioggia e ondate improvvise in spiaggia), gli angoli e i tasti sono realizzati in silicone per una maggiore capacità d’assorbire eventuali urti.

Il tasto d’accensione come la porta usb-C per la ricarica tramite cavo con connettore magnetico sono posizionati sulla parte posteriore, gli altri pulsanti sul lato sinistro, discreti, ma comodi da raggiungere, tra questi anche quello del microfono per l’accesso ai comandi vocali Google o Alexa. L’autonomia dichiarata è di dieci ore, quella reale durante il nostro test è andata oltre le sette ore abbondanti, dipende però da come lo utilizzate (in particolare per quanto riguarda il volume), due led indicano lo stato di riproduzione e quello delle batterie.

L’aspetto del Roam non è quello del classico speaker “rugged” (per fortuna) sia in termini di design che “feeling” dei materiali al tocco, ma la resistenza durante la prova si è rivelata discreta. Con la presenza del sistema Trueplay (che esamina tramite microfono l’ambiente per ottimizzare il sound), il suono è pulito, diverso da quello con bassi enfatizzati dei suoi concorrenti sul mercato, è più adatto a chi ama generi musicali meno pompati o più in generale a un orecchio meno giovane.

I tasti di controllo del volume, della riproduzione e del microfono si trovano sul lato sinistro.

Per il passaggio della riproduzione ad un altro dispositivo all’altro all’interno del sistema Sonos è presente il tasto Sound Swap.​ Altro vantaggio del Roam legato all’ecosistema di cui fa parte, è la possibilità d’utilizzare tramite l’app dedicata oltre 70 servizi di streaming musicale. Per suono, design, praticità d’utilizzo, Roam si caratterizza come uno dei migliori speaker portatili sul mercato, il prezzo non è proprio abbordabile, ma è giustificato dalle qualità. Rispetto agli smart speaker concorrenti, i tempi di reazione una volta accesso e in caso di cambio di rete sono ridotti al minimo.

Wired: qualità audio, dimensioni.

Tired: i comandi vocali non sono “nativi”

Voto: 9