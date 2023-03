sons-da-terra:-a-beleza-e-encanto-dos-beija-flores

Podcast do Terra da Gente saiu do estúdio para gravar episódio especial perto da floresta. Beija-flor: a incrível máquina de voar

Você também pode ouvir o podcast Sons da Terra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Tune In e no Deezer. Assine ou siga por lá para ser avisado sempre que tiver novo episódio.

O Sons da Terra saiu do estúdio e foi ao encontro de seus personagens perto da mata. Os apresentadores do podcast gravaram este episódio em Monte Alegre do Sul (SP), em uma pousada conhecida pela quantidade e variedade de beija-flores. Rodeados pela floresta e pelas aves que vez ou outra invadiam o cenário da gravação, a turma do TG falou sobre os colibris.

Outra novidade é que, além do áudio, esse episódio especial também foi gravado em vídeo e transmitido ao vivo por streaming. Diante de registros históricos do arquivo do TG, os repórteres Ananda Porto, Ciro Porto, Marcelo Ferri, Paulo Augusto e o biólogo Luciano Lima trouxeram características e comentários sobre as diferentes espécies de beija-flores.

Tem, por exemplo, o buffy-crista-de-capacete (Oxypogon stubelii) com seu bico de apenas um centímetro. Já o bico do beija-flor-bico-de-espada (Ensifera ensifera) chega à 10 centímetros, maior até que o corpo dele. Ambas ocorrem na Colômbia.

O podcast também trouxe várias dicas para atrair beija-flores no jardim e cuidados que as pessoas devem ter com os bebedouros para não causarem doenças nas aves.

*Esse programa foi produzido e dirigido por Lizzy Martins, Leonardo Vilella, Alexandre B. Luiz e Ricardo Custódio.

O que são podcasts?

Um podcast é como se fosse um programa de rádio, mas não é: em vez de ter uma hora certa para ir ao ar, pode ser ouvido quando e onde a gente quiser. E em vez de sintonizar numa estação de rádio, a gente acha na internet. De graça.

Dá para escutar num site, numa plataforma de música ou num aplicativo só de podcast no celular, para ir ouvindo quando a gente preferir: no trânsito, lavando louça, na praia, na academia…

