‘sons-da-terra’:-bigodinho,-o-pequeno-viajante-que-encanta-pela-voz

Espécie de apenas 10 centímetros faz migração de mais de 5 mil km e chama a atenção pela beleza e pelo canto. ‘Sons da Terra’: conheça a voz do bigodinho

No segundo episódio da série sobre os passarinhos mais populares do Brasil o “Sons da Terra” fala do bigodinho (Sporophila lineola). A espécie mede entre 10 e 11 centímetros e pesa entre 7 e 12 gramas. É tão leve quanto uma moeda de 1 real. O macho é inconfundível: dorso preto, barriga cinza claro, quase branca e um bigode branco bem marcante que dá nome à espécie. O bico é pequeno e todo negro. Já a fêmea é toda parda, um pouco mais clara nas partes inferiores.

É uma ave que gosta muito de sementinhas e por isso frequenta muito os campos abertos, campos cultivados e capoeiras. Devido ao canto, é ave apreciada e capturada para o comércio ilegal, o que provocou uma drástica diminuição nas populações, especialmente no Nordeste.

Nesse episódio do “Sons da Terra” o biólogo Luciano Lima explicou que parte dos bigodinhos é residente e parte migratória. Os residentes estão nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo e Bahia. Os que frequentam a região Sul migram durante o verão para a Amazônia e para os estados do Nordeste, principalmente para o Rio Grande do Norte e Ceará. No Espírito Santo e Paraná o bigodinho aparece em dezembro para nidificar e desaparece em março e abril, começando a surgir no leste do Maranhão e Piauí a partir de maio. No sul de Minas Gerais e São Paulo a espécie aparece em novembro, desaparecendo ao decorrer do mês de abril.

O bigodinho faz parte de um grupo de aves que aprende a melodia do canto quando é filhote. São os Oscines. Durante esse aprendizado pode haver variações e por isso são pássaros que tem “sotaques” diferentes dependendo da região. O ornitólogo Leonardo Lopes, coordenador de um projeto de conservação do bigodinho em Florestal, região metropolitana de Belo Horizonte, explica essas variações.

