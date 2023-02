‘sons-da-terra’:-o-talento-e-as-habilidades-do-pintassilgo

O cantor dos campos brasileiros é o personagem do primeiro episódio da série sobre os pássaros mais populares do país. Pintassilgo é ave que chama atenção pela beleza e pelo canto

O Sons da Terra está de volta depois das férias de janeiro e para comemorar o retorno traz uma série sobre as aves mais populares do Brasil. O personagem de estreia é um cantor talentoso, o pintassilgo (Spinus magellanicus). A espécie ocorre em quase todo Brasil com exceção da Amazônia e Nordeste e tem um canto rápido e muito apreciado por criadores.

O pintassilgo é um passarinho de 11 centímetros. O macho é amarelo com uma máscara preta bem característica que facilita a identificação. Por causa dessa máscara ele é chamado de pintassilgo-de-cabeça-preta em algumas regiões. Tem também uma faixa oculta nas asas visível apenas quando voa. A fêmea é menos colorida, não tem a máscara preta e em vez de um amarelo vibrante tem a plumagem mais pro verde oliva.

Pintassilgo: um ‘cover’ entre as aves brasileiras

O pintassilgo gosta de comer sementes, principalmente sementes de flores e pequenos frutos secos, adora as sementes de capins, inclusive do picão e do dente-de-leão. Quando não está no período reprodutivo vive em bandos numerosos e até bandos mistos, com outras espécies. O pintassilgo só não canta quando está trocando as penas, geralmente em abril. Quando quer atrair a fêmea canta mais, pode vocalizar por até dois minutos sem interrupção.

No podcast, o biólogo Luciano Lima explica que o pintassilgo é também um ótimo imitador. Ele próprio testemunhou a ave imitar numa só cantada mais de 20 espécies. O repertório heterogêneo ajuda a conquistar a parceira.

No cativeiro os criadores conseguiram “moldar” o canto do passarinho gravando os cantos que consideravam mais bonitos e colocando para os filhotes ouvirem. Ao longo dos anos o canto do pintassilgo de cativeiro ficou diferente do canto original, da natureza. O médico veterinário Edson Amorim de Castro explicou essas variações no podcast.

