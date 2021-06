sony,-ecco-il-braccialetto-che-aggiunge-gli-effetti-speciali-mentre-suoni

Motion Sonic sfrutta i sensori per accompagnare performance artistiche con strumenti o consolle da deejay

(Foto: Sony)

Sony fa il proprio debutto su Indiegogo con un progetto molto interessante che si dedica a chi ama suonare e comporre musica. Motion Sonic si presenta come un braccialetto in grado di agganciarsi al polso captandone i movimenti e traducendoli in comandi per gestire al meglio gli effetti sonori. Nato soprattutto per chitarra o pianoforte, nulla vieta che possa ritornare molto utile anche per altri strumenti oltre che per deejay.

Sony ha descritto Motion Sonic come uno strumento per controllare gli effetti in modo del tutto armonico con i movimenti che già normalmente si sfruttano per suonare.

Un esempio pratico: si suonando il pianoforte e in tal caso si piazza il sensore più aderente al dorso della mano per non risultare scomodo. Mentre si preme sui tasti basta un piccolo scossone per creare una sorta di vibrato, mentre con una rotazione si distorce il suono.

Quando invece ci si esibisce con la chitarra, si può indossare come un vero e proprio smartband e si può adoperarlo quasi come se si stesse suonando un theremin con gesture nell’aria che modulano per modulare in molto suggestivo e con piena libertà. Sulla pagina ufficiale di Indiegogo lo si mostra anche con altri strumenti, incluso il sax. Ma soprattutto si mette alla prova con la consolle di un deejay per filtri, ritardi, effetti e quant’altro.

L’hardware conta su un sensore a sei assi che calcola con precisione il movimento nell’aria, un led luminoso che può impreziosire l’esibizione con varie sfumature e adattatori per polso o per il palmo. La batteria si ricarica via usb type-c, mentre per tutte le configurazioni basta sfruttare l’applicazione ufficiale, che per ora è disponibile solo per iOs.

I prezzi per finanziare e poi ricevere un esemplare partono da 23900 yen pari a circa 179 euro con spedizioni previste a marzo 2022, tuttavia almeno per il primo momento sarà venduto solo negli Usa e in Giappone.