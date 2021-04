sony-ha-svelato-tre-nuovi-smartphone

Sono i top di gamma Xperia 1 e 5 III e il compatto 10 III: i due modelli più potenti montano per la prima volta un teleobiettivo a focale e apertura variabili

(Foto: Sony – Sony Xperia 1 III)

Sony ha tolto i veli da tre nuovi smartphone della gamma Xperia come i due top di gamma Xperia 1 III e Xperia 5 III che sono sostanzialmente quasi lo stesso modello con però display (e dunque dimensioni) e particolari differenti e il medio range premium Xperia 10 III. Come da aspettative, il punto forte è nella fotocamera con la primizia di una lente tele periscopica a focale variabile.

Sony Xperia 1 III e 5 III

(Foto: Sony – Sony Xperia 5 III)

Sony Xperia 1 III e 5 III condividono buona parte delle caratteristiche tecniche, a partire dal chip Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato rispettivamente da 12 o 8 gb di ram e da una memoria da 256/512 o 128/256 gb, identica anche la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida 30 watt (con caricatore incluso in scatola), modem 5G e l’ormai sempre più raro jack da 3,5 mm.

Gli schermi sono di tipo oled in formato ultrapanoramico 21:9 e con una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz per il gaming: quello di Xperia 1 III è di 6,5 pollici a risoluzione 4K mentre con Xperia 5 III è un 6,1 pollici full hd. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel per entrambi, così come i tre sensori da 12 megapixel principali sul retro, solo per Xperia 1 III c’è anche un quarto (iToF 3D) per il calcolo preciso della profondità.

Merita una menzione speciale la lente periscopica che da sola può variare l’estensione focale da 70 a 105 mm e l’apertura da f/2,3-2,8 ovvero può zoomare e far entrare più o meno luce senza dover utilizzare due sensori separati come nel resto degli smartphone. Inoltre, seguendo la tradizione Sony ci sono funzioni esclusive in campo fotografico come l’autofocus che riconosce l’occhio del soggetto (persone o animali) e il tracciamento dei soggetti che si muovono ad alta velocità.

Entrambi attesi in estate a prezzi da comunicare, Sony Xperia 1 III sarà disponibile nelle colorazioni nero e porpora mentre Xperia 5 III in nero, verde e rosa.

Sony Xperia 10 III

(Foto: Sony – Sony Xperia 10 III)

Il modello di medio range premium Xperia 10 III sfrutta il chip Snapdragon 690 per offrire la connessione 5G e una migliore ottimizzazione dei consumi della batteria da 4500 mAh. A bordo, un display da 6 pollici oled fhd in formato 21:9, 6 gb di ram e 128 gb di memoria, sistema operativo Android 11 e una tripla fotocamera da 12 megapixel più un ultragrandangolo 8 megapixel e un tele 8 megapixel; anche la fotocamera anteriore è da 8 megapixel.

Xperia 10 III arriverà in estate a un prezzo da comunicare.