Sopa paraguaia e chipa são destaques da culinária de Corumbá (MS)

“Hora do Rancho” vai até a capital do Pantanal para aprender receitas de influência paraguaia. Hora do Rancho chega na cidade de Corumbá (MS) e revela influência paraguaia na culinária

A ‘Hora do Rancho’ segue viagem desbravando o Pantanal atrás dos sabores desse fascinante bioma que carrega muita biodiversidade e várias receitas deliciosas.

Dessa vez a parada foi em Corumbá, cidade considerada como a capital do Pantanal por abranger 60% do Pantanal sul-mato-grossense e 37% do Pantanal brasileiro.

De enorme importância no turismo e na cultura, a cidade recebe muita influência paraguaia em receitas que há anos foram incorporadas no município, como a chipa e a tradicional e curiosa sopa paraguaia, que de sopa não tem nada.

