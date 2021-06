Sophie Codegoni a casa di Fabrizio Corona, agli agenti: “È la mia fidanzata, la mia convivente”

Sarebbe Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. Lo dichiara lui stesso durante l’aspro confronto avuto con la polizia nel corso di una verifica in casa avvenuta in seguito a una presunta segnalazione dei vicini di casa dell’ex re dei paparazzi per schiamazzi notturni. Chi è in casa con Corona riprende il confronto tra l’uomo e i poliziotti e, in un passaggio, inquadra la bella Sophie seduta al tavolo mentre indossa gli stessi abiti sfoggiati su Instagram qualche ora prima. “È la mia fidanzata, la mia convivente”, spiega lui motivando la presenza della giovane in casa.

Il silenzio di Sophie Codegoni

in foto: Sophie Codegoni a casa di Fabrizio Corona

Sophie sarebbe consapevole di essere stata filmata a casa di Corona ma, per il momento, non ha ancora risposto alle indiscrezioni secondo le quali sarebbe lei la nuova compagna di Fabrizio. Indiscrezioni che sono state proprio le dichiarazioni di Corona a innescare. Diversi sono i flirt che le sono stati attribuiti nell’ultimo periodo. L’unico smentito seccamente dalla diretta interessata è stato quello con il campione della Roma Nicolò Zaniolo.

Gli indizi sulla storia tra Sophie e Fabrizio Corona

Sono numerosi gli indizi che fanno pensare a una storia d’amore in corso tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni. Intanto, la presenza dell’ex tronista in casa di Corona e le dichiarazioni di quest’ultimo sono sintomatiche di una relazione in corso. Ma già prima dell’ammissione di Fabrizio, Sophie era stata vista gravitare intorno allo stesso ambiente frequentato dalla sua presunta nuova fiamma. I due frequenterebbero gli stessi amici e Sophie, nelle sue storie, è comparsa in più occasioni all’interno di un appartamento che sembra somigliare a quello milanese di Corona. Per il momento, tuttavia, la ex tronista non ha commentato il presunto flirt in corso, né lo ha ufficializzato come ha fatto invece Fabrizio qualche giorno fa.