sophie-codegoni-e-alessandro-basciano-vogliono-un-figlio?-“abbiamo-deciso…”

I due ex gieffini pensano a mettere su famiglia: “Vogliamo una femminuccia”

La coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è una delle più chiacchierate del post GF Vip. I due giovani si sono fidanzati proprio sotto i riflettori della casa di Cinecittà e alla faccia di coloro che non avrebbero puntato un centesimo sui due, le cose proseguono nel migliore dei modi. Intervistati dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, cha ha fortemente voluto entrambi i modelli nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, i due hanno parlato anche di futuro, svelando di aver messo in cantiere l’idea di un figlio, nonostante la bellissima Sophie sia ancora giovanissima ma allo stesso tempo con le idee chiarissime:

Mia madre mi ha avuta giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Celine

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, confessioni bollenti: “Ecco ogni quanto facciamo l’amore”

Intervistati da Chi, Sophie e Alessandro, protagonisti di una disavventura nelle scorse settimane, sono stati pizzicati anche sulla vita sotto le lenzuola. La passione tra i due sarebbe fortissima, tanto da spingere gli ex gieffini ad avere rapporti intimi con una cadenza più che regolare: “Jennifer Lopez e Ben Affleck devono fare l’amore quattro volte la settimana? Noi li superiamo di almeno tre volte” – la confessione di Basciano e Codegoni che hanno così alzato il tasso di eros durante l’intervista – . Una passione fortissima e spinta maggiormente dal fatto di non aver potuto avere rapporti nella casa del GF Vip. Ma calcoli alla mano, Sophie e Alessandro hanno recuperato in fretta.

Sophie e Alessandro ammettono: “Siamo pronti per costruire una famiglia”

Nonostante la giovane età i pensieri di costruire una vita insieme non spaventa per niente Sophie e Alessandro. D’altronde quando c’è l’amore non potrebbe essere altrimenti. Tra i due ex concorrenti del GF Vip di amore ce n’è tantissimo e dunque il pensiero di metter su famiglia è ricorrente: “Non ci siamo mai staccati – raccontano a Chi i due ora chiamati a scegliere se vivere a Roma e Milano – , siamo pronti per costruire insieme una famiglia”.

L’articolo Sophie Codegoni e Alessandro Basciano vogliono un figlio? “Abbiamo deciso…” sembra essere il primo su LaNostraTv.