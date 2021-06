“Sophie Codegoni in hotel con Nicolò Zaniolo”, parla la ex tronista di Uomini e Donne

Non c’è alcun flirt in corso tra Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni. A smentire l’indiscrezione a proposito del presunto avvistamento in hotel dei due è la ex tronista di Uomini e Donne con una Instagram Story. Sophie parla di finti avvistamenti e spiega di essere single. “Non ho nessun flirt e nessun fidanzato, anche se leggo tante ca***te e sento parlare di avvistamenti fake. Quando ci sarà qualcosa da raccontare lo farò. Per ora solo mortorio”, ha scritto Sophie. Con Nicolò, dunque, non ci sarebbe alcuna simpatia, né corrisponderebbe al vero la notizia dei due beccati nello stesso albergo.

La smentita di Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo

A smentire la notizia di un ipotetico flirt tra i due non è stata solo Sophie. Anche Francesca Costa, madre di Zaniolo, ha voluto dire la sua sulla questione: “Ora può andare bene per un po’…ma continuare a dire stupidaggini arrivati ad una certa si potrebbe anche smettere…le notizie quando sono false dopo un po’ puzzano di inutilità. Puntate su altro ogni tanto”.

Nicolò Zaniolo aspetta un figlio dalla ex Sara Scaperrotta

Nicolò non ha commentato l’indiscrezione a proposito di una conoscenza romantica con la bellissima Sophie. Dal momento in cui è terminata la relazione con l’influencer Chiara Nasti, il calciatore della Roma ha preferito mantenere un basso profilo. Lo stesso cui si è adeguata, ormai da mesi, la ex fidanzata Sara Scaperotta. A lungo compagna ufficiale del campione, la ragazza aspetta un figlio concepito poco prima che il legame con Nicolò si interrompesse. Quando la notizia è diventata di dominio pubblico, Zaniolo aveva appena ufficializzato il legame con Madalina Ghenea (ridimensionato dall’attrice che ne aveva parlato come di una semplice amicizia). Il calciatore ha fatto sapere che si prenderà cura del bambino che aspetta la sua ex compagna ma che la loro relazione è ormai da considerarsi conclusa.