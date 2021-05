Sophie Codegoni si è rifatta il seno: “Desideravo farlo da tempo”, i motivi della scelta

Sophie Codegoni ha voluto condividere con i suoi fan una novità che, forse, i più attenti avevano avuto modo di notare guardando alcune foto, ma la ex tronista da qualche mese ormai lontana da Matteo Ranieri, ha voluto comunicare direttamente con delle storie su Instagram di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica. La 20enne, infatti, ha deciso di rifarsi il seno, dal momento che già da qualche tempo aveva desiderato farlo.

L’annuncio su Instagram

Dopo aver pubblicato un video ironico in cui fa comprendere cosa abbia fatto, Sophie Codegoni racconta ai suoi fan quella che per lei è stato un momento importante vissuto in queste ultime settimane e di cui non aveva mai parlato, finché non si è sentita pronta a farlo. Dalle sue parole sembra di intuire che il timore di essere giudicata ha ritardato la comunicazione ufficiale della notizia: “Oggi vi devo dire una cosa. Probabilmente non ve ne fregherà niente, ma mi piace condividere tutto con voi. Quindi è arrivato un momento di dirvi una cosa. Ragazzi, è stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori quindi adesso mi aspetto già tutte le critiche, le altre cose, mentre io son contenta”.

Sophie Codegoni spiega i motivi della sua scelta

Il giovane volto di Uomini e Donne ha spiegato che sottoporsi a questo tipo di intervento è sempre stato un suo desiderio e, solo ora, dopo tanto tempo ha trovato il modo per farlo spiegando poi il motivo che l’ha spinta a compiere questa scelta: “È una cosa che volevo fare da una vita. Le ho rifatte perché avevo, soprattutto quando prendevo la pillola, un bel seno. Poi ho fatto un’enorme cavolata perché non ho mai messo il reggiseno perché mi ha sempre dato un fastidio incredibile. Quindi avevo il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”. Rispondendo ad alcune domande che le sono state poste in privato, Sophie Codegoni, parlando della sua esperienza, ha aggiunto: “È un dolore veramente minimo. Io personalmente ho fatto fatica a smaltire l’anestesia totale che ti rinc*glionisce un po’. Son stata nel letto solo un giorno per sicurezza… non bisogna fare sforzi, bisogna evitare i movimenti con le braccia”.