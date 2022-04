sophie-codegoni-vittima-di-una-disavventura,-basciano:-“era-arrabbiatissima”

Sophie Codegoni non lo nasconde: “In Turchia mi hanno fermata diverse volte perché non mi hanno riconosciuta dal documento”

In queste ultime ore l’ex concorrente del GF Vip e il suo fidanzato Alessandro Basciano sono stati ospiti nel programma web Casa Chi. Ed in questa occasione hanno ovviamente parlato della loro storia d’amore nata all’interno della casa più spiata dagli italiani, asserendo che le cose stanno andando davvero a gonfie vele. Come molti sapranno bene, settimane fa hanno anche fatto un viaggio in Turchia. Un viaggio in cui qualche intoppo c’è stato, come ha raccontato lei stessa nel programma web: “Mi hanno fermata 27 volte perché non mi hanno riconosciuto nel documento…”

Alessandro Basciano ironizza sulla disavventura della fidanzata: “Si è arrabbiata molto”

Successivamente ha preso la parola il fidanzato di Sophie Codegoni, il quale ha colto la palla al balzo per ironizzare sull’accaduto. Difatti quest’ultimo, ospite nel programma web Casa Chi, non ha fatto mistero di aver riso davvero tanto ogni volta che la compagna non è stata riconosciuta dal suo documento:

“Eravamo in Turchia per partire e non la facevano passare perché dal documento non la riconoscevano. Lei arrabbiatissima ed io che ridevo…”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è poi rivolto direttamente alla fidanzata, i cui genitori sono stati presi di mira da Fabrizio Corona, continuando a provocarla: “Sei cambiata tanto…”

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente ha vissuto momenti critici in Turchia: parla il fidanzato

Alessandro Basciano non ha poi nascosto alla conduttrice del programma web Casa Chi che in quella occasione avrebbe tanto voluto fare un video per mostrare a tutti la sua fidanzata Sophie in difficoltà, ma alla fine ha desistito perchè ha temuto la reazione dei poliziotti locali:

“Volevo fare il video ma avevo paura di riprenderli. Una scena epica…Lei parla tanto delle mie foto ed era un’altra persona… manco la polizia la riconosceva…”

Ovviamente la ragazza ha confermato tutto, asserendo che è capitato ben due volte in Turchia, e non è stato per nulla piacevole: “Mi è successo due volte, sia all’andata che al ritorno…” Comunque sia a parte questa piccola disavventura i due hanno confessato che è stata una vacanza da sogno.

