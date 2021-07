Sorelle al Limite, dramma sfiorato per la protagonista: cosa è successo dopo il programma

Tammy Slaton e Amy Slaton sono le protagoniste dello spin-off di Vite al Limite, Sorelle al Limite. Amy, ha recentemente rivelato di aver pensato al suicidio in passato. Ecco perché.

La storia delle sorelle Slaton

Il programma Vite al Limite, in Italia in onda su Real Time, è diventato sin da subito un vero e proprio fenomeno televisivo. In queste nove lunghe stagioni abbiamo ascoltato e visto storie drammatiche, con finali non sempre felici. I pazienti del Dottor Nowzaradan, che guida una clinica a Houston in Texas, sono affetti da forme gravi di obesità. Ma hanno anche alle spalle spesso un passato molto difficile con cui dover fare i conti. Dal programma ha preso vita lo spin-off Sorelle al Limite, il quale, nella prima stagione, ha riscosso un notevole successo di pubblico. La trasmissione è andata molto bene anche nel nostro Paese e presto arriveranno nuovi episodi. Protagoniste le sorelle Tammy Slaton e Amy Slaton-Halterman.

Amy Slaton, in una confessione fatta dinanzi alle telecamere, ha raccontato che, anni fa, ha pensato di togliersi la vita dopo un appuntamento con un ragazzo. La donna ha raccontato di essersi incontrata con questa persona presso un McDonald’s e che i due, dopo aver cenato e chiacchierato, i due si sono trasferiti in un motel poco distante. Tutto questo, chiaramente, è avvenuto quando era ancora single, prima di conoscere il suo attuale marito, Michael Halterman. I due, dunque, decidono di affittare una camera per la notte.

Il racconto di Amy Slaton

La situazione, però, è cambiata velocemente. I due hanno bevuto e fumato nella stanza, ma quando lei ha provato a baciarlo lui si sarebbe arrabbiato. Non solo: l’uomo si sarebbe adirato al punto da urlare in faccia e, in seguito, ha lasciato la stanza.

Amy, che non poteva guidare da sola a causa dei problemi di vista, ha raccontato di essere rimasta da sola. A quel punto, a seguito di questo rifiuto e abbandono, Amy non sapeva che cosa fare ed ha pensato al suicidio.