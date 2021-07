sorelline-di-belluno-mandano-le-condoglianze-alla-regina-elisabetta-per-filippo:-arriva-la-risposta

La Regina Elisabetta II probabilmente non sapeva di essere molto ammirata anche in Italia. Dopo la morte del Principe Filippo, due bambine originarie di Canale d’Agorso in provincia di Belluno, Elisa e Sofia, le hanno scritto una lettera per porgerle le loro condoglianze. Le sorelline di 7 e 4 anni conoscevano la storia della regina grazie a un cartone animato e sono rimaste sinceramente colpite dalla notizia della morte di Filippo.

La lettera di Elisa e Sofia alla Regina Elisabetta

Elisa e Sofia, allora, hanno pensato bene di esprimere la loro vicinanza alla Regina Elisabetta II, mandandole una lettera colma di parole d’affetto. Le sorelle hanno incluso anche dei simpatici disegni che raffiguravano la sovrana in compagnia dell’amatissimo marito. Ecco il testo della lettera inviata da Elisa e Sofia:

“Sua Maestà, siamo due bambine di 7 e 4 anni, che vivono in Italia, nelle Dolomiti. Ti abbiamo conosciuto tramite un bellissimo cartone animato che parla di te e di tuo marito. Abbiamo saputo che il tuo amato marito, il Principe Filippo, è morto. Siamo molto tristi e dispiaciute per questo. Per questa ragione, vorremmo abbracciarti e pregare per te e per il Principe Filippo. Le tue piccole fan, Elisa e Sofia”.

La risposta della Regina Elisabetta

In fondo, nessuno in famiglia si aspettava di ricevere la risposta della Regina Elisabetta II. Tuttavia, un giorno le due bambine hanno ricevuto una lettera. All’interno della busta, due cartoncini con la foto del Principe Filippo e le parole della Regina: “Vi mando i miei sinceri ringraziamenti per le vostre gentili parole di vicinanza per la morte di mio marito. Elisabetta R“. (R sta per la parola Regina in latino). Quasi certamente, Elisabetta avrà dato disposizione di inviare questo ricordo di Filippo e le sue parole di ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto l’accortezza di inviarle un messaggio di condoglianze.

La reazione di Elisa e Sofia

La madre di Elisa e Sofia, Inna Maslovska – come riporta il Corriere del Veneto – ha commentato questo aneddoto che ha portato una ventata di stupore nella vita delle sue bambine: