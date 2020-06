Sorpresa il ritorno in strada delle Prostitute senza precauzioni sanitarie ed il rispetto COVID-19 , Il governo?

Perchè la famosa e vecchia legge MERLIN, non viene rivista e cancellata , consentendo una regolarizzazione riaprendo le CASE CHIUSE con conseguente fine allo sfruttamento da parte della crimininalità organizzata sulle DONNE .



Lunida, albanese dai lunghi trascorsi è tornata. O meglio, non è mai sparita. Ma con il Coronavirus in agguato, si era tolta dalla strada ed esercitava in casa. «Solo con clienti affidabili», giura, «e con le dovute precauzioni». Adesso, con la Fase due, è riapparsa sul marciapiede, al suo solito posto in zona viale Abruzzi. Porta la mascherina, ma gli amanti di questo genere sanno che esercita il mestiere più antico del mondo. Così Lunida che ha sempre con sé almeno due cellulari, oltre a fissare incontri per telefono, adesca sulla via e consuma in casa.nMa sono tornate anche le nigeriane Aita e Goldina. Sempre sulla loro arteria che porta a Paullo. E sempre sullo stesso seggiolino di plastica in eterna attesa. Trattano il prezzo col cliente a dovuta distanza e se l’accordo va a buon fine, allora ci si apparta con la mascherina. Anche i prezzi non sono cambiati: 30 e 50 euro.

