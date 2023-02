Sorveteria coloca carrinho de picolé sem atendente na rua e aposta na honestidade dos clientes em SC

Iniciativa ‘Confiança no Palito’ acontece no Centro de Blumenau, no Valei do Itajaí. Picolés são vendidos a R$ 1. Carrinho de picolés sem atendente em Brusque

Max Alves de Moraes/ Arquivo Pessoal

Uma sorveteria de Brusque, no Vale do Itajaí, apostou na honestidade dos clientes e colocou um carrinho de venda de picolés sem atendente no Centro da cidade. A iniciativa é chamada de ‘Confiança no Palito’.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Proprietário do negócio, Max Alves de Moraes explica que clientes podem deixar o pagamento em moedas ou via Pix. Cada picolé custa R$ 1, um “valor simbólico”, segundo ele.

“As pessoas têm se mostrado eticamente confiáveis. A ação social foi feita para mexer com a cabeça das pessoas, e a gente conseguiu isso”, disse.

Ao g1, ele disse que não houve problemas desde o início do projeto, que está no local há uma semana. Acredita, inclusive, que há clientes que deixam gorjetas ao fazer as compras.

Proprietário da sorveteria, Max Alves de Moraes, diz que a ação tem sido positiva

Arquivo Pessoal

Agricultor abre tenda de produtos orgânicos sem vendedor na Serra de SC

“A gente leva 800 picolés. Era para dar 800 reais, mas dá 900, 820, 830. Então, geralmente, alguém coloca umas moedinhas a mais”, afirma.

O projeto deve seguir nos próximos dias, de acordo com ele. “As pessoas respeitam, compram o picolé, para casa”, relatou.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Rienzo