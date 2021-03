Sospensione vincolo esclusività Infermieri: è solo una vittoria di Pirro?

Michele Borri, presidente OPI Pavia, interviene sulla sospensione del vincolo di esclusività per gli Infermieri e sul bonus baby sitting: solo vittoria di Pirro?

Caro Direttore,

sui social oggi si leggono molti pareri di colleghi “scontenti” o “arrabbiati” per la sospensione del vincolo di esclusività, poiché espressamente e specificatamente legata all’attività vaccinale.

Ho espresso il mio pensiero, in maniera sintetica, nella pagina FB istituzionale dell’Ordine di Pavia, ma probabilmente il fatto merita una riflessione più articolata…

Le domande che nella comunità professionale circolano con più insistenza sono 2: se questa sia stata “una vittoria di Pirro” e se la specifica “esclusivamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale stessa” riportata nel Decreto sia un maldestro tentativo di “sfruttamento” di manodopera e che possa essere persino “umiliante” per la Professione, già provata da un anno di intensa attività.

Sono convinto che per entrambe le domande la risposta sia un NO, per due motivi specifici.

Il primo è che il termine definitivo del vincolo di esclusività debba necessariamente essere regolamentato da un Disegno di Legge più ampio ed articolato di un Decreto, e che nella sua articolazione possa comprendere tutti gli aspetti relativi all’esercizio libero professionale, intra-moenia o definente qualunque altra modalità che possa essere definita nel Disegno stesso (che, si auspica, debba essere costruito con il contributo della FNOPI e degli Ordini Provinciali).

Il secondo è che, per quanto la retribuzione dell’attività (30 euro all’ora) possa essere considerata inferiore rispetto alla professionalità e al profilo di responsabilità professionale posto in essere dagli Infermieri, sia comunque un’opportunità di incentivazione economica per chi lo desidera, e anni luce distante dal bando che prevedeva la “volontarietà” a cui, come Rappresentanza Professionale, ci eravamo opposti; si poteva fare meglio, ma è comunque un buon risultato in considerazione del contesto socio economico attuale.



Desta invece grande perplessità la cifra destinata agli operatori sanitari quale rimborso per le spese da sostenere per il servizio di Baby Sitting: 100 euro alla settimana corrispondono a due giornate di Baby Sitting, con il rischio che le domande di congedo parentale subiscano un’importante impennata… annullando di fatto i benefici, in termini numerici, che la sospensione del vincolo di esclusività garantisce nell”arruolamento del Personale Infermieristico per la campagna vaccinale.

Liberare un esercito di 100.000 Professionisti (stima al ribasso), e non poterli arruolare perché non sono previste le coperture economiche per garantire loro la tranquillità nella gestione famigliare, è veramente una scelta vincente?

Michele Borri, Presidente OPI Pavia