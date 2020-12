sossio-aruta-e-il-lutto-mai-superato,-lo-straziante-messaggio-del-cavaliere-di-uomini-e-donne

Sossio Aruta ha voluto condividere con i fan il dolore arrivato da un lutto che gli ha cambiato la vita. L’ex di Uomini e Donne non è riuscito a trattenere il dolore che prova ogni giorno e il messaggio è stato davvero straziante.

In questi anni abbiamo avuto modo di imparare a conoscere Sossio Aruta sotto diversi punti vista anche grazie all’amore nato con Ursula Bennardo, spesso segnato da momenti difficili e una crisi epica arrivata dalla loro partecipazione a Temptation Island Vip. La sua vita ha poi raggiunto un equilibrio grazie all’arrivo della piccola Bianca e che ha fatto in modo che l’amore con l’ex dama ottenesse il lieto fine che ha sempre desiderato.

Nel corso delle ultime ore però ecco che a tenere banco nel mondo del gossip troviamo la notizia che ha lasciato il web sotto shock.

“Voglio ricordarti felice”

Sossio Aruta non ha mai nascosto ai fan il dolore provato molti anni fa per via di una perdita importante. Un immenso dolore e tanta nostalgia per l’assenza del papà volato via troppo presto.

In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, Sossio Aruta ha voluto scrivere un importante messaggio pubblicando una foto del padre scattata in un giorno di festa: “Nove anni senza di te, ma io voglio ricordarti sempre così… felice e festoso. Il mio babbo unico e speciale, il mio Sandokan… con te era tutto più facile. I tuoi consigli mi mancano da moire. Riposa in pace sei sempre nel cuore”.

Il futuro di Sossio Aruta in televisione

Il 2020 è stato un anno molto importante per Sossio Aruta, interamente condiviso con Ursula Bennardo e la loro famiglia allagata, felici come non mai.

La partecipazione al Grande Fratello Vip ha fatto conoscere anche un’altra versione del Re Leone di Uomini e Donne e, non a caso, i rumors lo vogliono già come possibile concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi che torna in tv capitanata da Ilary Blasi dopo l’addio della storia conduttrice Alessia Marcuzzi.

Dunque, l’ex cavaliere del trono over del programma condotto da Maria De Filippi ha già messo in valigia i costumi migliori per questa nuova possibile avventura?

