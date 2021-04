Sossio Aruta e Ursula Bennardo, senza lavoro dopo Uomini e Donne | Ecco come sopravvivono

Due indimenticabili personaggi di Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, hanno coronato il loro sogno d’amore nella trasmissione di Maria De Filippi. Ora però la pandemia sta dando problemi anche a loro e purtroppo si sono ritrovati senza lavoro.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono un’indimenticabile coppia del trono over di Uomini e Donne dove si sono conosciuti e, dopo una girandola di emozioni e tante altre prove, hanno deciso di stare insieme e di vivere la loro storia con pienezza.

Forse ricorderete quella puntata in cui l’ex gieffino, innamoratissimo, si inginocchiò davanti alla sua compagna per chiederle ufficialmente la mano. Un momento che sicuramente è rimasto nei cuori di tutti gli spettatori dello show di Maria De Filippi. Ora però questa amatissima coppia si trova in difficoltà, non sul piano sentimentale, ma su quello lavorativo.

Sossio e Ursula: la perdita del lavoro

La pandemia ha causato problemi a milioni di italiani con gravi conseguenze su tante famiglie, purtroppo molte persone non lavorano più o hanno visto ridotta la loro attività. Tra di esse c’è anche queste splendida coppia, che ha passato un momento difficile dopo la perdita del lavoro. La dama e il cavaliere hanno una famiglia allargata, composta dalla loro piccola Bianca, di un anno, i figli dell’ex calciatore e i tre della donna, per cui trovarsi all’improvviso senza entrate non dev’essere stato facile.

Prima della crisi l’ex stella del reality show Campioni giocava nel Castelnuovo, ma il Covid ha messo fine a questa esperienza, così è riuscito a trovare un lavoro in un supermercato, ma purtroppo ora è in cassa integrazione. La sua compagna, invece, già in maternità per la nascita della figlia minore, si è trovata il rientro sbarrato per la pandemia. La Bennardo lavorava nell’azienda di famiglia, un negozio di parrucchieri.

Per fortuna, almeno il loro legame è molto forte, come mostrato nell’ultima apparizione a Uomini e Donne il 7 gennaio scorso e come si vede dalla tante immagini sui loro profili Instragram in cui sono sorridenti, insieme o con i loro figli.

Come sono riusciti a sopravvivere al Covid-19

La coppia si è fatta forza e ha deciso di sfruttare la popolarità e il loro ruolo sui social: lei vanta 414 mila followers, mentre lui ne ha 299 mila. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è confidato con il settimanale Mio: “purtroppo è successo anche a noi quello che è successo a tantissimi italiani. Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”.

Ursula ha aggiunto: “non mi preoccupa il futuro perché posso contare sull’azienda di famiglia, inoltre ho in mano un lavoro che mi permetterà di lavorare ovunque”. Il Covid non li ha costretti solo a cambiare mansioni, ma anche a rimandare il matrimonio che avrebbero voluto festeggiare il prossimo 23 giugno e che è stato posticipato all’anno prossimo. La loro idea è quella di fare una grande festa in allegria, finalmente senza mascherina.

Per il futuro, oltre al matrimonio, lo sportivo sogna di tornare sui campi da calcio, magari come allenatore di una squadra, sfruttando la sua lunga esperienza in questo campo.

