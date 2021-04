Sossio Aruta: in manette e portato via dalla Polizia | La foto manda in tilt il web

Nelle ultime ore è spuntata una foto in manette di Sossio Aruta, ex protagonista di Uomini e Donne e compagno di Ursula Bennardo. E’ bastato pochissimo per mandare in tilt il web: ma cosa sta succedendo?

Sossio Aruta nella sua vita ha svolto molti lavori tra cui il calciatore di serie B e C, come operatore in un supermercato e da ultimo come influencer dopo l’uscita dal dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Grazie alla sua partecipazione alla trasmissione televisiva di Canale 5 è riuscito ad acquisire parecchia notorietà e a vivere felicemente insieme alla futura moglie ed ex dama, Ursula Bennardo e la figlioletta Bianca. Allora come mai sul web circola una sua foto in manette scortato dalla Polizia? Cosa ha combinato?

Sossio Aruta è stato arrestato?

Sossio Aruta è con le manette ai polsi e sembra essere stato arrestato dalla Polizia: ma sarà vero? Che cosa sta succedendo al bell’uomo dagli occhi chiari? Presto detto, queste sono le immagini pubblicate dal diretto interessato che lo vedono come uno dei protagonista di un film: ‘Uno strano weekend al mare’.

Infatti l’ex volto noto di del dating show è impegnato sul set cinematografico di un film che uscirà per le festività Natalizie 2021. Le riprese sono iniziate martedì 23 marzo in Toscana, e più precisamente a Firenze. Dal suo profilo social appaiono vari scatti che lo vedono intento a girare scene di azioni e momenti di convivialità insieme agli altri attori, che saranno in questa pellicola cinematografica: Alessandro Ingrà, i comici Alessandro Paci e Graziano Salvadori, Massimo Di Stefano, Sefora Di Giorgi, Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Rebecca Linn e l’altro ex cavaliere Giorgio Manetti. (Continua sotto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)

Ovviamente bisognerà attendere ancora un po’ per la sua uscita, ma l’ex calciatore non sta nella pelle e regala ai suoi fan innumerevoli scatti e la pioggia di commenti e likes è inevitabile, soprattutto da parte di Ursula che ha spiazzato anche il futuro marito con le sue parole. Ecco cosa ha detto

I complimenti di Ursula

Si sa, la coppia da quando è uscita mano nella mano da Uomini e Donne è inseparabile e i due si sostengono a vicenda in tutte le occasioni della vita.

Infatti dopo la pubblicazione di uno scatto su Instagram da parte del futuro marito, la donna non ha resistito nel complimentarsi con lui e si è lasciata andare ad una bellissima dedica: “BRAVISSIMO AMORE HAI STUPITO ANCHE ME!!! Sono orgogliosa di te”. Il neo attore ha risposto con molta ironia, divertendo molto i fan: “GRAZIE AMORE…DOPO 3 ANNI….un complimento”.

