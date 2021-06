sossio-aruta-racconta-il-suo-dramma:-“sto-malissimo,-un-disastro…”

Sossio Aruta Ursula Bennardo hanno contratto il Covid-19

Una settimana fa Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo sono venuti a conoscenza di avere il Covid-19. I due ex protagonisti del Trono over di Uomini e Donne e di Temptation Island lo ha scoperto casualmente dopo aver fatto un tampone di rito. In pratica, lo sportivo campano doveva presenziare ad un importante manifestazione a Torino, quindi come prevede la prassi ha fatto il test e purtroppo è risultato positivo.

Stessa sorte l’ex dama ed per tale ragione al momento sono in isolamento. E se quest’ultima lo sta affrontando con pochi sintomi, l’ex calciatore sui social ha fatto sapere di stare poco bene, di aver perso alcuni chili, rimpiangendo di non essere arrivato in tempo a fare il vaccino. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato.

L’ex cavaliere del Trono over ha già perso 4 kg e non sta tanto bene

Attraverso il suo profilo Instagram, che al momento grazie alle sponsorizzazioni è la sua unica fonte di reddito, Sossio Aruta ha voluto informare tutti i suoi follower sulle sue condizioni di salute.

“Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma posso assicurarvi che sono giorni che sto malissimo. Ho perso già quattro chili: mal di stomaco, debolezza…”, ha ha fatto sapere l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne. A quanto pare il compagno di Ursula Bennardo tra qualche giorno avrebbe dovuto fare il vaccino anti-Covid, ma non ho fatto in tempo perché si è preso il virus.

Ursula Bennardo ha dei sintomi più leggeri rispetto al compagno

Sempre sul suo profilo Instagram, l’ex cavaliere campano Sossio Aruta ha detto anche: “Sarà solo un brutto ricordo questa esperienza, ma certamente non ti permetterò di farla franca. Non vi permettete di sottovalutare questo mostro”. Per fortuna sono migliori le condizioni della compagna Ursula Bennardo, che ha riscontrato solo un dolore alla cervicale.

I due ex protagonisti del parterre senior di Uomini e Donne da giorni sono in isolamento in Puglia con la figlia Bianca, che non ha nemmeno due anni. Da parte dei numerosi sostenitori della coppia, sui social, sono giunti tantissimi messaggi di auguri per una pronta guarigione, ma anche di sostegno.