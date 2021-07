sossio-aruta-su-ursula-bennardo-svela:-“a-temptation-island-volevo-fargliela-pagare”

Ursula e Sossio

Sossio Aruta ricorda la sua esperienza a Temptation Island

Recentemente Fralof per il portale Più Donna ha intervista un volto noto di Uomini e Donne. Si tratta di Sossio Aruta, compagno di Ursula Bennardo. Durante la lunga chiacchierata l’ex cavaliere del Trono over ha affrontato varie tematiche tra cui anche Temptation Island, che ha preso il via mercoledì sera con la nuova stagione.

A tal proposito lo sportivo campano ha ricordato la sua partecipazione con la donna che molto presto diventerà sua moglie, dicendo: “Non sono stato tentato, ero arrabbiato con Ursula per la lite che ci fu prima delle registrazioni e volevo fargliela pagare! Mi sono imposto di essere single e l’ho fatto!”. Infatti, a causa di quella esperienza televisiva i due si sono lasciati per poi ritrovarsi a distanza di un anno dopo un nuovo corteggiamento da parte di Sossio.

L’ex dama vorrebbe fare il GF Vip e Amici Celebrities

Sossio un anno fa ha partecipato al Grande Fratello Vip 4 ora questo sogno lo vorrebbe realizzare la sua compagna Ursula Bennardo. Ma cosa ne pensa l’ex calciatore campano di tutto questo?

Intervistato da Fralof per il sito Più Donna, l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha detto: “Un reality che Ursula ama è il Grande Fratello Vip . Qui avrei delle perplessità. Ursula è molto espansiva, solare, non so come sarebbe per me vederla con altri uomini, ridere, scherzare, ballare, dormire … non so mi viene l’ansia al pensiero. Forse sarei geloso anche se mi fido”. Inoltre, lo sportivo ha riferito che la compagna oltre al GF Vip vorrebbe fare anche Amici Celebrities.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo guariti dal Coronavirus

Qualche settimana fa sia Sossio Aruta che Ursula Bennardo hanno comunicato sui loro rispettivi account Instagram di essere risultati positivi al virus. L’ex cavaliere del Trono over ha comunicato che per fortuna sono guariti entrambi dalla malattia.

Intervistato da Fralof per Più Donna, lo sportivo campano ha raccontato anche: “Il Covid è bruttissimo, ti distrugge fisicamente e psicologicamente! Per fortuna sono stato molto male soli pochi giorni! Oggi anche se non sono ancora libero ringrazio Dio per come è andata”.