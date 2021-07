Sossio e Ursula problemi dopo Uomini e Donne: è crisi

Sossio Ursula crisi – Solonotizie24

Sossio Aruta e Ursula Bernardo sono in crisi dopo Uomini e Donne, la coppia ancora una volta si trova costretta ad affrontare un momento difficile della loro relazione e un qualcosa che ha messo in discussione i loro sentimenti… ecco cos’è successo ai due ex di Uomini e Donne.

Non è la prima volta che Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono costretti a fare i conti con delle problematiche esterne alla loro coppia, parlandone senza alcun tipo di tabù in occasione di varie interviste. Lo stesso Sossio ha spiegato come dopo il Grance Fratello Vip siano venuti meno dei progetti lavorativi, cercando altrove una possibilità di guadagno insieme alla compagna bel il bene della propria famiglia ma con una carriera da social influecer comunque avviata.

Non a caso, Sossio Aruta in passato senza molti giri di parole si è lasciato andare alla seguente ammissione: “Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”.

Sossio Aruta: “Ho perso la mia stabilità”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, quindi, sono costretti a fare i conti con un momento di crisi che non avevano preventivato del tutto nelle loro carriere, una lunga serie di ‘no’ a catena che ha costretto la coppia così a rivalutare la propria posizione.

Questo, non a caso, è quello che lascia intente Sossio Aruta al Uomini e Donne magazine al quale ha dichiarato: “Sono incappato in uno di quei periodi particolari, dove le notizie negative arrivano tutte insieme, così come è sempre stato nella mia vita. Il licenziamento, poi i problemi di salute. Ho perso la stabilità economica e da quel momento mi ritrovo senza entrate e ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti”.

Mesi difficili per la coppia di Uomini e Donne

La coppia formata da Uomini e Donne, quindi, sta attraversando davvero un momento difficile nonostante i due, comunque sia, godano di un’ottima fama sui social dove hanno avviato la loro carriera da influencer che, a quanto pare, in questo momento non riuscirebbe a colmare tutte le lacune.

Essere dei personaggi noti, dunque, aiuta la coppia ma lo stesso Sossio Aruta al magazine ha così concluso la sua intervista: “ Già da mesi non ricevo aiuti anche su un altro fronte: mi ritrovo a dovermi occupare totalmente dei miei tre ragazzi sul piano economico , senza il contributo di nessuno ”.