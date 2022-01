Sostanze chimiche nell’ambiente: “A rischio la stabilità degli ecosistemi terrestri”

L’inquinamento chimico nel mondo ha raggiunto livelli non più sostenibili per la salute umana. Pesticidi, composti industriali, plastica e antibiotici pervadono il pianeta e minacciano la stabilità degli ecosistemi globali da cui dipende l’umanità. Lo afferma uno studio dello Stockholm Resilience Center (SRC) pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology. I ricercatori hanno calcolato che sono 350mila le sostanze chimiche sintetiche che dalla vetta del Monte Everest alle profondità degli oceani hanno attraversato il “confine planetario”, ovvero il punto in cui i cambiamenti provocati dall’uomo rendono la Terra un ambiente non più stabile. In che modo? Ad esempio, i pesticidi utilizzati per eliminare un parassita spazzano via molti altri insetti e forme di vita fondamentali per gli ecosistemi, mentre inquinano aria, acqua e cibo. Dal 1950 la produzione e il rilascio nell’ambiente di sostanze chimiche sarebbe aumentata di cinquanta volte, e si prevede che triplicherà nuovamente entro il 2050. Ritmo non coerente con la sicurezza della vita umana su questo pianeta. “Questo studio porta l’inquinamento chimico, in particolare la plastica, nella storia di come le persone stanno cambiando il pianeta”, ha commentato al Guardian Sarah Cornell, professoressa associata e ricercatrice principale presso l’SRC.

Photo by Lucien Wanda on Pexels

Capire l’aumento dell’inquinamento chimico nella storia del pianeta è complesso perché non si può ipotizzare un punto di partenza, come si fa ad esempio con la crisi climatica valutando i livelli preindustriali di CO2 nell’atmosfera. Inoltre, semplicemente, spesso non sappiamo di cosa stiamo parlando, perché se i composti chimici registrati per l’uso sono circa 350mila, solo una minima parte è stata sottoposta a studi ed è stata valutata per la sicurezza. Per condurre questa analisi, quindi, i ricercatori hanno utilizzato una combinazione di misurazioni: il tasso di produzione di sostanze chimiche e il loro rilascio nell’ambiente, che stanno entrambi avvenendo molto più velocemente della capacità delle autorità di tracciare o indagarne gli impatti. Gli scienziati hanno riconosciuto che i dati erano limitati in molte aree, ma hanno affermato che il peso delle prove indicava una violazione del confine planetario. Basti pensare che la massa totale della plastica dispersa nell’ambiente ora supera la massa totale di tutti i mammiferi viventi. Nelle conclusioni, i ricercatori hanno affermato che è necessaria una regolamentazione più forte e in futuro un limite fisso alla produzione e al rilascio di sostanze chimiche, allo stesso modo in cui gli obiettivi di carbonio mirano a porre fine alle emissioni di gas serra. “Il confine planetario” dell’inquinamento chimico è il quinto dei nove che gli scienziati hanno rilevato, dopo il riscaldamento globale, la distruzione degli habitat selvatici, la perdita di biodiversità e l’eccessivo inquinamento da azoto e fosforo.

