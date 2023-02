Sostenibilità e dintorni: cosa cercano gli utenti su Google in Italia?

Con gli eventi estremi in drammatica crescita in tutto il mondo, l’emergenza climatica e, più in generale, il tema della sostenibilità acquisiscono una rilevanza mediatica sempre maggiore.

Il trend è evidente anche su Google – il più grande motore di ricerca del mondo e che in Italia ha una quota di mercato di circa il 96% (fonte: similarweb) -, dove le ricerche sulla sostenibilità sono aumentate costantemente soprattutto negli ultimi 5 anni.

Ma quanto è realmente cercata la “sostenibilità” su Google in Italia? E, nello specifico, cosa cercano gli utenti su Google in tema di sostenibilità?

Per rispondere a queste domande, Karma Metrix – strumento di sostenibilità digitale che misura, compara e migliora l’impatto ambientale dei siti web – l’anno scorso ha realizzato un’analisi delle abitudini di ricerca in Italia sul motore di ricerca più utilizzato in assoluto.

Grazie alla partnership con The Map Report alcune sintetiche anticipazioni della ricerca sono sul nostro ultimo numero del nostro magazine. Raggiunto in collegamento video, Fabio Mecarone, Marketing manager di Karma Metrix commenta per noi alcuni dei dati più significativi emersi dallo studio.

Il white paper integrale sarà invece scaricabile dalla piattaforma di Karma Metrix a partire dall’8 febbraio.

