spa-reabre-provisoriamente-faixa-de-pedestres-da-travessia-de-barcas-entre-santos-e-vicente-de-carvalho

Medida foi tomada após quase dois meses de problemas na passarela e no elevador do local de acesso às barcas. Nova passarela de acesso à travessia de barcas entre Santos e Vicente de Carvalho foi inaugurada em 16 de janeiro deste ano

A Santos Port Authority (SPA) reabriu provisoriamente, nesta terça-feira (14), a faixa de pedestres que serve como acesso à travessia entre Santos e Vicente de Carvalho, no litoral de São Paulo. A medida foi tomada após dois meses da inauguração da passarela que leva às barcas. O equipamento tem sido alvo de reclamação dos usuários por conta da falta de acessibilidade e dos problemas com os elevadores.

De acordo com a autoridade portuária, a liberação da faixa de pedestres, que conta com um semáforo, acontece para que a SPA consiga fazer manutenções na passarela. O intuito desses reparos é tornar o acesso mais seguro aos usuários.

Pessoas voltam a atravessar pela rua para chegar à travessia de barcas em Santos

A circulação de pedestres por meio da passarela será mantida, porém, paralisações programadas serão feitas nos elevadores. As manutenções no equipamento servem para que ele seja aprimorado e funcione sem interrupções, mesmo em situações de falta de energia. Após esses reparos, conforme a SPA, os equipamentos passarão por um período de testes e ajustes.

Somente depois disso, a passarela voltará a ser plenamente utilizada e a faixa de pedestres (passagem de nível) será definitivamente fechada. Ainda conforme a autoridade portuária, serão realizadas campanhas com instruções para reforçar o uso correto dos equipamentos.

Problemas

Passageiros de travessia de balsas entre Santos e Guarujá, SP, ficam presos em elevador sem ventilação

Inaugurada em 16 de janeiro deste ano, a passarela acumula reclamações dos passageiros. Usuários das barcas dizem que há falta de acessibilidade, principalmente, para idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, com dificuldade de locomoção e cadeirantes. Quando os elevadores estão desativados, os pedestres são obrigados a subir e descer a longa escadaria do acesso.

Além disso, os mesmos elevadores já apresentaram problemas durante o funcionamento, deixando inclusive pessoas presas dentro do equipamento. Na última vez em que o acidente ocorreu, a Santos Port Authority informou que o problema foi devido a uma queda de energia.

