spaccio-di-droga-a-vicini-ed-amici,-obbligo-di-dimora-per-22enne

Correggio (Reggio Emilia), 12 marzo 2023 – Avrebbe gestito lo spaccio di droga attraverso i social, per circa tre anni, operando nella zona di Correggio, la cittadina in cui vive, con vicini di casa, amici e conoscenti come “clienti”. Lunghe indagini dei carabinieri della locale caserma hanno portato alla denuncia di un giovane di 22 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. A lui è stata applicata pure la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con il divieto di uscire dal territorio del comune di residenza in assenza dell’autorizzazione del giudice. Dalle indagini risulta che dal 2019 era attivo lo spaccio di droga, hashish e marijuana, soprattutto a persone che rientrano nella sua cerchia di amicizie, attraverso la messaggistica di WhatsApp e Telegram, consegnando lo stupefacente all’esterno di locali, usando bici o monopattino come mezzo di trasporto, raggiungendo invece a piedi i vicini di casa. Il provvedimento restrittivo è già stato eseguito dai carabinieri di Corrreggio.

Vito Califano