È stato arrestato in flagranza di reato in una discoteca del tarantino. È finito ai domiciliari.

GINOSA MARINA (TA) – Nella nottata del 25 aprile, i Carabinieri della stazione di Marina di Ginosa hanno attuato un servizio di polizia giudiziaria teso al contrasto del fenomeno dell’uso e dello spaccio di stupefacenti fra i giovani all’interno dei locali da ballo.

Nel corso dell’attività, attuata all’interno di una discoteca del posto, è stato arrestato in flagranza di reato di spaccio di stupefacenti un 24enne incensurato di Fasano, trovato in possesso di cinque dosi di cocaina, ventuno pasticche di ecstasy e di 510,00 euro in contanti.

I militari hanno deciso di sottoporre il giovane a perquisizione dopo aver notato che stava cedendo dello stupefacente ad un altro soggetto.

Lo stupefacente, che verrà analizzato nei prossimi giorni dal laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, è stato sequestrato unitamente al denaro, ritenuto provento dell’attività illecita.

Il presunto spacciatore, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria jonica.

L’articolo Spaccio di stupefacenti: giovane fasanese arrestato in trasferta proviene da GoFasano.