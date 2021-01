Spaghettata? Sì, ma con i mandarini cinesi

I mandarini cinesi, chiamati anche kumquat, sono piccoli frutti ovali delle dimensioni di un’oliva. Il loro sapore, dolcissimo all’esterno, si contrappone al gusto aspro all’interno, ricordando un mix tra arancia e mandarino. Oltre che freschi e per i dolci, avete mai pensato di usarli per dare una svolta alla classica spaghettata di mezzanotte? Il delicato sapore agrumato degli spaghetti con i kumquat vi stupirà.

Come preparare gli spaghetti con i kumquat

Portate a bollore l’acqua per la pasta e per quattro persone cuocete 360-400 g di spaghetti. Nel frattempo occupatevi del condimento, facendo imbiondire dello scalogno tritato finemente con un filo d’olio extra vergine d’oliva. Aggiungete 8-10 mandarini cinesi ben lavati e tagliati a julienne e fateli saltare per qualche minuto. A questo punto sfumate con il succo di altri 4-5 kumquat spremuti e un mestolino di acqua di cottura. Fate sobbollire qualche minuto e spegnete.



Non appena gli spaghetti sono al dente, scolateli, tenendo da parte dell’acqua di cottura. Fateli saltare a fuoco vivace in padella con il condimento per qualche minuto, aggiungendo eventualmente altra acqua di cottura, e servite con una spolverata di pepe nero e un filo d’olio a crudo.

Come arricchire il piatto

Gli spaghetti con i kumquat sono un piatto semplice, facile e veloce. Il loro gusto aromatico ben si presta, però, come base per essere arricchito.



Per una spaghettata di mare, perfetta per aprire un ricco pranzo di pesce in maniera leggera, grattugiate della bottarga – di tonno o di muggine – sul piatto fumante di pasta.



Per mantenere il piatto vegano (ammettetelo, non ve ne eravate accorti), potreste aggiungere agli spaghetti con i kumquat dei carciofi trifolati. Basterà mondarli e tagliarli a fettine sottili, per poi cuocerli a fuoco vivo con dell’olio e uno spicchio d’aglio in camicia. Ricordatevi di salare e pepare a fine cottura. Gli amanti delle spezie potranno aggiungere un pizzico di peperoncino al soffritto con lo scalogno oppure sciogliere dello zafferano nel fondo di cottura. Un altro ottimo abbinamento, che ricorda l’insalata di arance siciliana, è con delle olive: il loro gusto leggermente amaro farà da contrappunto al profumo dei mandarini cinesi.