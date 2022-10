Spaghetti aglio e olio alla Buona donna, più buoni della puttanesca e pronti in 10 minuti, fantastici per pranzi veloci

Per gli amanti della puttanesca, gli spaghetti aglio e olio alla buona donna sono un’ottima alternativa alla ricetta tradizionale. Si tratta di un primo piatto molto semplice e veloce da preparare ma, allo stesso tempo, molto sostanzioso e dal sapore abbastanza ‘strong’.

Gli ingredienti che vi indico sono per circa 4-5 persone

Spaghetti aglio e olio alla Buona donna

400 g di spaghetti o linguine

8 alici o acciughe sott’olio

5 cucchiai di pangrattato

1 cucchiaio di capperi sotto sale

1 spicchio d’aglio

prezzemoli, olio extravergine d’oliva, sale q.b.

Preparazione!

Per prima cosa bisogna far scaldare, in una padella antiaderente e capiente, 3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva. Aggiungete poi sale q.b. e il pangrattato e fatelo imbiondire girando spesso. Nel mentre fate cuocere gli spaghetti al dente. In un’altra padella, mette olio e aglio tritato e fate scaldare un po’ per poi versare i capperi e le acciughe. Girate assiduamente fino a quando le acciughe si saranno sciolte e profumate con il prezzemolo tritato.

Una volta che gli spaghetti sono cotti, versateli nella padella delle acciughe e amalgamate per bene il tutto. Impiattate e, infine, aggiungete in superficie il condimento della prima padella ossia quello del pan grattato. Potete aggiungerci anche delle olive nere. Buon appetito!

