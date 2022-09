spaghetti-aglio-e-olio-alla-cannavacciuolo-con-il-trucco-dello-chef:-“vi-svelo-il-mio-segreto-con-le-due-uova”.-una-poesia-cremosa

Come trasformare un piatto di spaghetti aglio e olio in una poesia di profumi e sapori super cremosa? Ce lo svela Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più amati dagli italiani e giudice di Masterchef Italia. Un piatto con ingredienti poveri ma ricco di sapore e soprattutto molto facile e veloce da preparare. Con il trucco segreto di un grande chef lo trasformerete in un vero capolavoro grazie a quella che Cannavacciuolo chiama la sua “pomata magica”. Vediamo quindi come lo prepara.

Spaghetti Aglio e olio alla Cannavacciuolo: ingredienti

500 grammi di spaghetti

aglio, 3 spicchi

uova, 2 solo i tuorli

peperoncino, q.b.

prezzemolo, q.b.

pane tostato, q.b.

latte, 100 ml

sale, q.b.

Preparazione

Prima di preparare i nostri spaghetti aglio e olio alla Cannavacciuolo dobbiamo realizzare la sua pomata magica all’aglio. Una preparazione molto semplice ma che richiede un lungo tempo di riposo quindi consigliamo di prepararla il giorno prima, o di tenerne sempre un po’ in congelatore e scongelarla all’occorrenza ( è ottima anche per gli spaghetti alle vongole di Cannavacciuolo). Quindi versate il latte in una ciotola, unite due spicchi di aglio sbucciati, coprite con pellicola trasparente e lasciate riposare per circa 12 ore.

Passato il tempo necessario, travasate il latte con l’aglio in un pentolino e mettiamolo sul fuoco aspettando che il latte bolla. Si deve trasformare quasi in una poltiglia quindi togliete l’aglio e sciacquatelo sotto l’acqua corrente del rubinetto. Tagliate i due spicchi d’aglio a metà, togliete l’anima e frullatelo. Ora in una ciotola sbattete molto velocemente i tuorli d’uovo, rimettete a bollire il latte e versatelo nelle uova continuando sempre a mescolare. Quando si sarà formata una cremina unite anche la pomata di aglio ottenuta frullandolo. Amalgamate il tutto per bene e mettete da parte.

Intanto mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettate che bolla. Quindi versate gli spaghetti aspettando i tempi di cottura. Nel frattempo in una padella antiaderente mettete a riscaldare un abbondante filo d’olio con l’ultimo spicchio d’aglio ( sbucciato e schiacciato), peperoncino a piacere e prezzemolo. Lasciate che l’aglio diventi bello dorato, quindi spegnete sotto al fuoco.

Scolate gli spaghetti al dente e gettateli nella padella, saltandoli, accendendo nuovamente la fiamma a fuoco vivace. Infine aggiungete la crema all’aglio e mescolate il tutto fino a che tutti gli ingredienti non siano ben amalgamati. Come ultimo tocco Aggiungete a pioggia una manciata di pane tostato e sbriciolato per un sapore più croccante. I nostri Spaghetti aglio e olio alla Cannavacciuolo sono pronti per essere impiattati e serviti. Buon appetito! Scopri altre golose RICETTE DI CANNAVACCIUOLO

Spaghetti aglio e olio alla Cannavacciuolo con il trucco dello chef: “Vi svelo il mio segreto con le due uova”. Una poesia cremosa scritto su Più Ricette da Redazione.