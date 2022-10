Spaghetti aglio e olio alla romana. Ancora più buoni dei classici, la nonna svela l’ingrediente segreto in più, ne basta pochissimo

Gli spaghetti aglio olio con l’aggiunta di alici sono la versione romana dei più tradizionali spaghetti aglio e olio napoletani. Un piatto molto povero, perché composto solo da pochi ingredienti, ma più difficile da preparare di quel che sembra. Infatti proprio perché bisogna unire soltanto un po’ di peperoncino, di aglio, di olio, di sale e in aggiunta di alici, basta sbagliare una quantità perché l’armonia di questo primo venga rovinata. Oltre a essere un alimento popolano, col tempo è diventata anche la ricetta perfetta per le serate con gli amici. Quante volte, dopo una festa in casa, non avete proposto di fare una spaghettata?

Sono gli spaghetti aglio olio e alici il piatto perfetto per condividere la fame notturna in compagnia. E vengono in vostro aiuto anche quando la dispensa è completamente vuota. Quello che non manca mai in una casa, infatti, sono proprio quei pochi ingredienti che servono a comporre questo primo piatto. Oggi vediamo quella che è la sua versione romana. Per gli amanti delle alici, la ricetta è perfetta per donare alla spaghettata un sapore più forte e deciso.

Spaghetti aglio olio alla romana, Ingredienti

spaghetti 320 gr

aglio 1 spicchio

acciughe sott’olio 6

peperoncino secco 1-2

prezzemolo 1 ciuffo

olio extravergine di oliva 100 ml

sale grosso 2 pizzichi

Per prima cosa bisogna mettere a bollire l’acqua in una pentola dai bordi alti, con i due pizzichi di sale grosso. Appena l’acqua bolle, aggiungere gli spaghetti. Intanto si può cominciare a preparare il condimento. In una padella antiaderente versare l’olio extravergine d’oliva con l’aglio diviso a metà (o schiacciato col palmo della mano, come da tradizione napoletana). Insieme all’olio e all’aglio, sbriciolare il peperoncino. La quantità (uno o due) è da scegliere in base alla preferenza personale.

Appena l’aglio è ben dorato aggiungere le alici e sminuzzarle per bene sino a farle sciogliere completamente. Spegnere la fiamma e mettere il condimento per i nostri spaghetti aglio olio e alici da parte. Mentre gli spaghetti stanno per terminare la loro cottura, tritare il prezzemolo. Quindi, scolare bene gli spaghetti e versarli nella pentola con il condimento. Aggiungere il prezzemolo e fare amalgamare bene il tutto, con l’aiuto dei due forchettoni. La vostra spaghettata è pronta per essere servita.

Spaghetti aglio e olio alla romana. Ancora più buoni dei classici, la nonna svela l’ingrediente segreto in più, ne basta pochissimo scritto su Più Ricette da Redazione.