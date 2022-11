Spaghetti aglio e olio, Cannavacciuolo svela il trucco del pancarrè per farli buonissimi e cremosi. Mai mangiati così

Per prima cosa bisogna preparare la Cremina. Dunque, pulite per bene l’aglio e tagliatelo in due. Mettetelo in una pentola e fatelo bollire per 4 volte in acqua e 40 ml di latte, che devono essere ogni volta ricambiati. Infine cuocetelo solo nel latte per una 5 volta e fatelo bollire. L’aglio deve essere ben cotto quasi da spappolarsi. Quindi, frullatelo.

Nel mentre, fate bollire 250 ml di latte. In un contenitore battete i tuorli con 2 cucchiai di latte bollito e mescolate per bene tutto. Unite poi l’aglio frullato e la panna semi montata di volta in volta. Condite poi con olio, sale e pepe e fate raffreddare in frigo. Quando poi dovrete utilizzare la crema, riscaldatela un po’ senza farla bollire.