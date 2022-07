Spaghetti aglio e olio di Bruno Barbieri, il trucco dello chef per farli perfetti: “Ecco cosa aggiungo a fine cottura” scritto su Più Ricette da Redazione.

Spaghetti aglio e olio di Bruno Barbieri. Buoni e saporitissimi, sono un piatto veloce e cucinato che si prepara in pochissimi minuti e con pochi ingredienti: solo tre. Un grande classico che in tutto il mondo ci invidiano e preparano.

Ingredienti

2 spicchi di aglio in camicia

200 g di olio evo

10 g di burro

50 g di peperoncino fresco 3 g di peperoncino secco spezzato

60 g di brodo vegetale (o acqua di cottura della pasta)

Preparazione

Se siete bravi e veloci cominciate a mettere una pentola d’acqua sul fuoco e fate bollire, in alternativa prepariamo una cosa alla volta. La prima cosa, quindi, che dobbiamo fare è la nostra salsa d’aglio. Non è un semplice spaghetto aglio e olio, ma c’è una crema d’aglio che renderà tutto eccezionale. Quindi, in una padella mettiamo la noce di burro, l’olio e l’aglio ( deve essere tagliato a fettine sottili) e poi il peperoncino ( mettetene poco, il peperoncino può aggiustare o rovinare i piatti quindi occhio).

Facciamo poi soffriggere a fiamma alta il tutto fino a quanto il burro imbiondisce. Abbassiamo quindi al minimo la fiamma e aggiungiamo l’acqua di cottura della pasta o del brodo vegetale. L’acqua la dobbiamo aggiungere pochissimo alla volta, in questo modo l’aglio ammorbidisce e cuoce e tutti i sapori saranno rilasciati. Una volta che il brodo si sarà asciugato, fermare la salsa e tenerla da parte

Ora tritate il pane al coltello e ottenete dei pezzi piccolissimi. Scaldate una padella, aggiungete olio e aglio e soffriggere per qualche minuto tostando il pane. Dovete girare costantemente con un mestolo per far sì che non si attacchi. Tenere da parte in un pezzo di carta assorbente in modo che si scoli dall’olio e rimanga bello secco e saporito.

Cottura della pasta

Far cuocere la pasta nell’acqua salata e tenere un po’ di acqua da parte. Ora scaldate la salsa all’aglio ( se avete preparato prima la salsa), versate la pasta all’interno e cominciate a farla saltare con un po’ di acqua di cottura. Una volta cotta aggiungete il pane bruschettato sopra e se gradite del formaggio grattugiato. Continua a leggere i nostri primi piatti

