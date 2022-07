Spaghetti aglio e olio di Locatelli, il vero trucco? “Ecco perché metto e tolgo più volte la padella dal fuoco”

Gli spaghetti aglio e olio o di mezzanotte. Questo è un piatto storico, forse uno dei più semplici e nazionali che esistano. In Italia tutti lo sanno fare e in mille varianti differenti. Questa è la versione di un celeberrimo chef, Giorgio Locatelli. Andiamo quindi a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti degli spaghetti aglio e olio di Locatelli

350 gr di spaghetti

4 spicchi di aglio

olio EVO

sale

peperoncino

Preparazione degli spaghetti

Prepariamo il tutto con devozione, anche se si tratta di un piatto davvero molto, ma molto semplice, dobbiamo pensare di essere in una grande cucina e fare un piatto speciale. Cucinare qualcosa di immensamente buono ( e lo è). elaborato, usando tutti gli strumenti adatti, ma sopratutto il cuore.

Prendiamo una pentola, mettiamo dell’acqua e mettiamo sulla fiamma alta. Mentre l’acqua raggiungerà il bollore prendiamo i nostri spicchi di aglio e un buon coltello. Tagliamo l’aglio a fettine sottilissime ( non spaventatevi se l’aglio ne è parecchio. E’ una ricetta che prende il nome proprio dall’aglio, quindi questo ingredienti è il principe, il protagonista del piatto).

Ora il vero trucco: iniziate versando nella padella pochissimo olio Evo. A questo punto inserite l’aglio quando l’olio è ancora freddo ( quindi subito). Adesso alzate la temperatura piano piano e prima che l’aglio cominci a sfrigolare togliete dal fuoco la padella. Aggiungete ora altro olio a freddo e rimettetela in padella.

Procedete con questo sistema per mantenere bassa la temperatura dell’olio: lo scopo, infatti, non è friggere l’aglio, ma far sì che l’olio si insaporisca per infusione prima di aggiungere il peperoncino. Se iniziaste mettendo subito il peperoncino, soprattutto se l’olio è bollente, smorzereste l’aroma e il sapore dell’aglio.

Appena la vostra pasta sarà pronta scolatela e poi ripassatela in padella. Mescolate bene dall’alto verso il basso in maniera tale che tutti gli ingredienti si insaporiscano e buon appetito. Continua a leggere le ricette con spaghetti aglio e olio

