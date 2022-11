Spaghetti ai 7 cacio e pepe, più buona della classica con il metodo della doppia acqua. La mangerete sempre così

Gli spaghetti o i tonnarelli o ancora i bucatini cacio e pepe sono uno dei piatti più amati dagli Italiani. La ricetta tradizionale è, senza dubbio, quella romana ma nel corso degli anni ci sono state tante variazioni. Ad esempio è stato aggiunto il pistacchio oppure sono stati utilizzati vari tipi di pepe o ancora sono stati fatti alla brace. Ebbene, la ricetta che vi indico prevede le ultime due variazioni per un piatto del tutto innovativo ma che vi farà leccare i baffi.

Ingredienti per 4 persone.

400 g di spaghetti o bucatini o tonnarelli

270 g di g pecorino

250 g di Parmigiano Reggiano

miscela di sette pepi a piacere (pepe nero, pepe rosa, pepe bianco e pepe del Madagascar)

sale q.b.

Preparazione degli spaghetti cacio e 7 pepi.

Per prima cosa cuocete gli spaghetti in acqua bollente e salata per circa 6 minuti. Successivamente fate scendere la temperatura dell’acqua mettendo il fuoco al minino in nodo che scenda a circa 60‑70 °C e fatela cuocere per altri 6 minuti. Dopodiché scolateli e tamponateli con un panno da cucina. Metteteli poi su una griglia a fuoco medio e copriteli per circa 8-10 minuti con un coperchio e girateli un paio di volte.

Stesso sulla griglia, insaporiteli con i pecorino e parmigiano. Scaldate poi 180 g d'acqua di cottura e quando bollirà versate i pepi e uniteci gli spaghetti e i formaggi grattugiati. Amalgamate il tutto creando una crema. Infine, servite gli spaghetti e fate un'altra bella spolverata sia dei formaggi che dei pepi. Buon appetito!

