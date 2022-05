Spaghetti ai sassi di mare di Peppe Guida, più buoni di quelli alle vongole. Il piatto povero della tradizione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE degli Spaghetti ai sassi di mare di Peppe Guida

320 g di Vermicelli di Gragnano Pastificio dei Campi

4-5 sassi e acqua di mare

20 pomodorini

olio extravergine d’oliva

2 spicchi d’aglio

PROCEDIMENTO

In una padella far imbiondire l’aglio in qualche cucchiaio d’olio. Schiacciare a mano i pomodorini, sciaquandoli in acqua di mare, e fargli prendere calore nell’olio.

Versare in padella i sassi (devono essere ricoperti dalla tipica peluria di alghe), aggiungere un goccio d’acqua dolce e qualche cucchiaio di acqua di mare.

Appena il fondo ha preso temperatura, calare i vermicelli direttamente in padella e portarli a cottura, aggiungendo acqua, se necessario. Quando la pasta è ben mantecata e cremosa, dividerla nei piatti, rifinendo con un filo d’olio.

NOTE DELLO CHEF: Una ricetta che mi riporta indietro di trent’anni, tradizione dei napoletani che facevano di necessità virtù. Se non c’erano le vongole, si cercava di evocarne il sapore con aglio e prezzemolo. Io mi rivolgo anche al mare, alla sua acqua e ai suoi sassi.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mette un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

da pastificiodeicampi.it

L’articolo Spaghetti ai sassi di mare di Peppe Guida, più buoni di quelli alle vongole. Il piatto povero della tradizione proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.